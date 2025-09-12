سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك أمام المصري

استبعد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، المهاجم شيكو بانزا من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، رغم المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة.

أخبار ذات علاقة جون إدوارد ينقذ الزمالك من "فضيحة كبرى"

ويلعب الزمالك ضد المصري في لقاء قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز مساء السبت على ستاد برج العرب.

الزمالك يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، نجح شيكو بانزا في خطف 3 منها بعد أن أحرز هدف "الأبيض" الوحيد في شباك فاركو.

بينما يتصدر المصري جدول الترتيب بـ11 نقطة، ما يضفي على المواجهة طابعًا تنافسيًا في الصراع المبكر على القمة.

أخبار ذات علاقة رسميًا.. الزمالك يضم صفقة أفريقية جديدة

سبب الاستبعاد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن قرار فيريرا جاء بعد تأخر عودة شيكو بانزا إلى القاهرة بسبب ظروف عائلية، ما أدى إلى غيابه عن التدريبات في الموعد المحدد.

وطبق الجهاز الفني اللائحة الداخلية بحزم، ليتم استبعاده رسميًا من قائمة المباراة أمام المصري.