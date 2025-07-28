هل انقلب ميسي على ماستانتونو بعد انتقاله إلى ريال مدريد؟

زعمت تقارير إخبارية أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أبدى غضبه الكبير من مواطنه الشاب فرانكو ماستانتونو، بسبب انضمامه لريال مدريد قادما من صفوف ريفر بليت.

وأعلن نادي ريال مدريد في شهر يونيو الماضي التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتونو، ليكون رابع تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، أن ماستانتونو سيكون لاعباً للنادي الملكي خلال المواسم الستة المقبلة، وذلك من 14 أغسطس 2025 حتى 30 يونيو 2031.

وحسب تقارير صحفية، فقد أنهى ريال مدريد صفقة تعاقده مع فرانكو ماستانتونو مقابل 45 مليون دولار تُدفع على أقساط.

وتداول رواد منصات التواصل صورة مزيفة زعموا أنها من قناة TYC الأرجنتينية، وتظهر ميسي وهو يمسك بقميص ماستانتونو، مذيلة بتصريح مفبرك بأن الأسطورة الأرجنتيني ونجم برشلونة السابق غاضب من انتقال اللاعب لريال مدريد.

وبالبحث عن حقيقة التصريح عبر منصات TYC فلم نجد له أي وجود، ولم يثبت صحته على الإطلاق؛ ما يؤكد زيفه تماما ولم يصرح به ميسي مؤخرا.

وأصبح ماستانتونو رابع صفقات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي قبل الموسم الجديد 2025-2026.

وكان ريال مدريد أعلن سابقاً التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بعد نهاية عقده مع ليفربول، بالإضافة إلى المدافع الإسباني دين هويسن من صفوف بورنموث، والظهير الأيسر ألفارو كاريراس من بنفيكا.

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وماستانتونو لاعب أرجنتيني شاب يبلغ من العمر 17 عاماً حالياً، وسيتم في 14 أغسطس المقبل عامه الـ18.

تطوّر ماستانتونو في صفوف ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءاً من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025، ليتألق بشكل لافت رغم صغر سنه.

ولعب فرانكو ماستانتونو 22 مباراة مع ريفر بليت في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، وأسهم في 11 هدفاً بتسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.