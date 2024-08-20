استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على موعد جديد لانطلاق منافسات بطولة الدوري.

وبدأت لجنة التسوية، التي عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسيير الاتحاد التونسي للعبة، مهامها بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، وتتكون من 3 أعضاء ويرأسها كمال إيدير الرئيس السابق للنادي الأفريقي.

وقال الاتحاد، عبر "فيسبوك"، إنه قرر تعديل موعد الانطلاق، بعدما تعذر بدء المنافسات في 17 أغسطس الجاري.

واستقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على يومي 31 أغسطس الجاري و1 سبتمبر المقبل لإقامة مباريات الجولة الأولى.

جاء ذلك بعد التشاور مع الإدارة الفنية والجهاز الفني لمنتخب تونس الأول بقيادة فوزي البنزرتي.

وكان الاتحاد التونسي حدد في وقت سابق تاريخ 17 أغسطس موعدا لانطلاق النسخة الجديدة من المسابقة الأبرز في تونس، قبل أن يتم التراجع عن هذه الخطوة لأسباب تنظيمية بالأساس.

يذكر أنّ الترجي كان توّج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2023-24، وحسم الدوري قبل جولة واحدة من نهايته، عقب الفوز على الاتحاد المسنتيري، ليُحرز الفريق اللقب للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه.