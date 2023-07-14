تقرير: مبابي سيحصل على 840 مليون يورو بانتقاله لريال مدريد

وبالمجمل من المتوقع أن يحصل مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، على 840 مليون يورو خلال 6 مواسم من ريال مدريد.

وهذا سيجعل مبابي اللاعب الذي يكسب أكبر قدر من المال من ناديه، متقدمًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وذلك بسبب عائدات الإعلانات التي يحققها ريال مدريد، حيث يمتلك علامة تجارية قوية.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن رونالدو سيحصل على 600 مليون يورو في النصر لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم.

ومبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية انضم بنظام الإعارة من موناكو لباريس سان جيرمان صيف 2017، قبل أن يتم الانتقال بشكل دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.

وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022.

لكن النادي الفرنسي نجح في إقناعه بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.