تقرير: مبابي سيحصل على 840 مليون يورو بانتقاله لريال مدريد
كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن قيمة الأموال التي سيحصل عليها النجم الفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد.
وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد حتى 2025؛ ما يعني أن العقد الحالي سينتهي في يونيو 2024.
وهذا قد يجبر النادي الفرنسي على بيع مبابي هذا الصيف؛ لتجنب رحيله مجانًا بعد موسم واحد فقط، رغم تأكيد مبابي على رغبته في البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
وبحسب "footmercato" الفرنسي فإن مبابي سيحصل على راتب سنوي قدره 30 مليون يورو من ريال مدريد على مدار 6 مواسم؛ ما يعني أنه سيحصل على راتب إجمالي يبلغ 180 مليون يورو.
وأكد الموقع أنه إذا كان هذا الرقم صحيح فإن راتب مبابي سيكون أقل بكثير مما يحصل عليه حاليا من باريس سان جيرمان، ويتردد أنه يحصل على 72 مليون يورو سنويا من النادي الفرنسي.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 20 مليون يورو مكافأة انتقال لكل موسم ويصل الرقم لإجمالي 120 مليون يورو على مدار 6 مواسم مع ريال مدريد.
وفيما يتعلق بإيرادات الإعلانات يتوقع أن يحصل مبابي على 90 مليون يورو لكل موسم، وبالتالي يحصل على 540 مليون يورو في 6 مواسم.
وبالمجمل من المتوقع أن يحصل مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، على 840 مليون يورو خلال 6 مواسم من ريال مدريد.
وهذا سيجعل مبابي اللاعب الذي يكسب أكبر قدر من المال من ناديه، متقدمًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وذلك بسبب عائدات الإعلانات التي يحققها ريال مدريد، حيث يمتلك علامة تجارية قوية.
وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن رونالدو سيحصل على 600 مليون يورو في النصر لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم.
ومبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية انضم بنظام الإعارة من موناكو لباريس سان جيرمان صيف 2017، قبل أن يتم الانتقال بشكل دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.
وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022.
لكن النادي الفرنسي نجح في إقناعه بالتجديد لموسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.