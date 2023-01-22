واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الابتعاد عن منافسيه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) لمانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في الجولة الـ21 من المسابقة.

وجاء هدف هالاند الأول في الدقيقة 40 بضربة رأسية بعد كرة عرضية من كيفين دي بروين.

أما الهدف الثاني فجاء من ضربة جزاء في الدقيقة 50، ووقع هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفًا ويتقدم بـ10 أهداف عن هاري كين لاعب توتنهام الذي سجل 15 هدفًا، ثم 13 هدفًا لإيفان توني لاعب برينتفورد، و11 هدفًا لألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام.