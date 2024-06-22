كريستيانو رونالدو يكتب إنجازًا تاريخيًا في اليورو
واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ خلال مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وصنع رونالدو هدفًا للمنتخب البرتغالي في مباراته ضد تركيا، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة أوروبا.
وانطلق قائد المنتخب البرتغالي تجاه مرمى تركيا منفردًا بالحارس ولكنه فضل التمرير إلى زميله برونو فرنانديز ليحرز الأخير الهدف الثالث في الدقيقة 56.
وأصبح رونالدو بهذا الهدف أكثر لاعب في تاريخ البطولة القارية يصنع أهدافًا بواقع 8 أهداف بحسب شبكة "بليتشر ريبورت" العالمية.
وتساوى رونالدو مع كارل بوبورسكي نجم منتخب التشيك في صدارة صانعي الأهداف في تاريخ اليورو.
وأكدت شبكة "سكاواكا" أن رونالدو هو الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ اليورو منفردًا برصيد 7 أهداف وهو ما أكدته شبكة "أوبتا" أيضًا.
ويحمل رونالدو أيضًا لقب الهداف التاريخي لبطولة كأس أوروبا برصيد 14 هدفًا.
وقاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على تركيا بنتيجة 3-0 ليضمن المنتخب البرتغالي بشكل رسمي التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.