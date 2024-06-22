كريستيانو رونالدو يكتب إنجازًا تاريخيًا في اليورو

وتساوى رونالدو مع كارل بوبورسكي نجم منتخب التشيك في صدارة صانعي الأهداف في تاريخ اليورو.

وأكدت شبكة "سكاواكا" أن رونالدو هو الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ اليورو منفردًا برصيد 7 أهداف وهو ما أكدته شبكة "أوبتا" أيضًا.