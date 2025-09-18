الاتحاد السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوحدة في كأس الملك

تلقى لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، خبرا سارا قبل المواجهة المرتقبة أمام الوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت الأنباء الجيدة بشأن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد، والغائب عن الفريق طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وتعرض بنزيما لإصابة في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن مباراة الفتح بالجولة الثانية من الدوري السعودي، ومباراة الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة مع الاتحاد، بداية من مباراة الوحدة، الثلاثاء المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيها يلعب "العميد" ضد النجمة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025/2026، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سافر إلى فرنسا خلال الساعات الماضية، من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي، على أن يعود إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن بنزيما بدأ الموسم مع الاتحاد بشكل قوي، حيث سجل "هاتريك" في الفوز على الأخدود 5-2، بالجولة الأولى من الدوري السعودي، قبل أن يغيب بعد ذلك بسبب الإصابة.

ويتواجد فريق الاتحاد حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، متساويًا مع النصر صاحب الصدارة.