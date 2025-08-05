قبل السوبر السعودي.. سرّ "امتعاض وعدم رضا" كريستيانو رونالدو

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي حالة من الامتعاض وعدم الرضا على استعدادات فريقه لمنافسات موسم 2025 ـ 2026 ودرجة جاهزيته للمراهنة على الألقاب التي سيخوضها، وذلك وفق ما أفادت به تقارير إخبارية سعودية.

وعندما تبدأ منافسات كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس بمواجهة نصف النهائي بين النصر والاتحاد، سيكون أسطورة الكرة البرتغالية قد بدأ موسمه الرابع مع النصر منذ انضمامه للفريق وسط موسم 2022 ـ 2023 قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وقاد نجم البرتغال فريقه النصر السعودي منذ يناير 2023 لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب رسمي حتى الآن، إذ فاز النصر منذ انضمام رونالدو فقط بكأس الأندية العربية المسابقة غير المعتمدة رسميا في مسابقات الاتحاد الدولي.

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وقال الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز العصيمي إن بعض الأوساط القريبة والمحيطة من الأسطورة كريستيانو رونالدو كشفت عن وجود حالة من الامتعاض وعدم الرضا لديه تجاه الفريق وأوضاعه الحالية.

وأضاف العصيمي قوله: "لا يزال رونالدو ينتظر تحسّن الفريق ودعمه بصفقات جديدة، الأسطورة يريد صناعة فريق قادر على المنافسات بداية من بطولة السوبر السعودي والتي يرى أن الفريق لا يزال غير جاهز لها".

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وفجّر عبد العزيز العصيمي مفاجأة مدوية بشأن موقف رونالدو من جاهزية فريقه لمسابقة السوبر عندما قال إن قائد النصر قد يرى أنه من الأجدى عدم المشاركة، وأضاف: " لا تخذلوا الاسطورة".

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وخسر رونالدو مع النصر دورين نهائيين في موسم 2023 ـ 2024، وهو الثاني له منذ انتقاله إلى النصر، وذلك عندما فشل أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح ثم نهائي كأس السوبر العام الماضي (4 ـ 1).

كما فشل الفريق هذا الموسم في الفوز بلقب الدوري أو كأس الملك أو دوري أبطال آسيا للنخبة المسابقة التي بلغ فيها نصف النهائي.

ويخوض رفاق رونالدو في 2025 ـ 2026 أربعة مسابقات وهي كأس السوبر السعودي (من 19 إلى 23 أغسطس) بجانب كأس الملك والدوري السعودي للمحترفين فضلا عن دوري أبطال آسيا للنخبة 2.