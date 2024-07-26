وجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، صدمة قوية لجماهير ناديه قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

ويخوض النصر معسكره التدريبي في البرتغال استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد الذي يبحث خلاله الفريق عن العودة إلى تحقيق البطولات المحلية.

ولم يتعاقد النصر سوى مع حارس المرمى البرازيلي بينتو على الرغم من ارتباط اسم النادي ببعض النجوم العالميين على رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وقال كاسترو في حواره مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن ناديه لن يبرم تعاقدات كبرى في الموسم المقبل موضحًا أن النصر يستهدف ضم لاعبين أجانب من مواليد العام 2003.

وأضاف:" نملك 8 لاعبين أجانب على أعلى مستوى، لدينا كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في الهجوم ونملك أوتافيو ومارسيلو بروزوفيتش في خط الوسط بجانب إيمريك لابورت وتيليس في الدفاع والحارس بينتو".

وتابع:" نسعى لضم لاعبين من مواليد 2003 لتدعيم صفوفنا، الحقيقة أن ما حدث في انتقالات الموسم الماضي كان استثنائيًا ولن يتكرر".

ويلتقي النصر، في خامس مبارياته الودية استعدادًا للموسم المقبل منافسه بورتو البرتغالي، الأحد على ملعب «دراجاو» في مدينة بورتو.

ويواجِه كاسترو ومواطنُه أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، والظهير البرازيلي أليكس تيليس فريقهم السابق.