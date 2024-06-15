روديغر يجبر موسيالا على احتفال بيلينغهام (فيديو)

جمال موسيالا، سجل هدف منتخب ألمانيا الثاني، في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين في افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وجاء هدف موسيالا، في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس الاسكتلندي.

وعقب الهدف ذهب روديغر إلى موسيالا، وحاول إجباره على تقليد احتفال بيلينغهام الشهير، وهو يمد يديه ويفردها على الجانبين.