روديغر يجبر موسيالا على احتفال بيلينغهام (فيديو)
حاول الألماني، أنطونيو روديغر، إجبار زميله في المنتخب البافاري، جمالا موسيالا، على تقليد احتفال بيلينغهام مهاجم ريال مدريد.
جمال موسيالا، سجل هدف منتخب ألمانيا الثاني، في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين في افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.
وجاء هدف موسيالا، في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس الاسكتلندي.
وعقب الهدف ذهب روديغر إلى موسيالا، وحاول إجباره على تقليد احتفال بيلينغهام الشهير، وهو يمد يديه ويفردها على الجانبين.
يذكر أن بيلينغهام مشهور باحتفاله الأيقوني، الذي يظهر فيه وهو يمد يديه على جانبيه.
وسحقت ألمانيا صاحبة الضيافة عشرة لاعبين من منتخب اسكتلندا الذي بدا بلا حول أو قوة 5-1 في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة.