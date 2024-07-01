دي لافوينتي يقود منتخب إسبانيا لإنجاز فريد بعد 12 عاما

قاد المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي منتخب بلاده لتحقيق رقم مميز في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، غاب عن الفريق لأكثر من 12 عاما، وذلك عقب الفوز على جورجيا (4 ـ 1) الأحد في مواجهة الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وحقق المنتخب الإسباني أفضل سلسلة إيجابية في نهائيات "ألمانيا 2024"، إذ كان المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة خلال الدور الأول وجمع الحد الأقصى من النقاط (9 نقاط) وذلك بعد أن تغلب على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، قبل أن يواصل المسيرة نحو لقب قاري رابع في تاريخه، بعد فوز مريح الأحد، أمام جورجيا وهو أمر لم ينجح الإسبان في الوصول إليه منذ يورو 2012 تاريخ آخر تتويج لهم في بطولة كبرى.

وبفوزه على منتخب جورجيا، برباعية بعد أن تلقى هدفا مفاجئا في الشوط الأول، حقق رفاق النجم نيكو ويليامز أول فوز في الوقت الأصلي من مباريات أدوار خروج المغلوب لبطولة كبرى (اليورو والمونديال) وذلك منذ 12 عاما وتحديدا منذ الفوز التاريخي على إيطاليا 4-صفر في نهائي بطولة أوروبا 2012.