الرياضية: كريستيانو رونالدو يوقع لنادي النصر السعودي رسميًا

نجح نادي النصر السعودي في الحصول على توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق ما أعلنت صحيفة "الرياضية" المحلية.

وقالت الصحيفة في تغريدة، إن النصر وقع رسميًا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير أكدت أن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد سيحصل على 175 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت شبكة "cbssports" الرياضية، قد كشفت أن النصر قرر إجراء فحص طبي لرونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع الهداف التاريخي لريال مدريد.