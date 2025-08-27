النصر ليس ناديا للبطولات برونالدو أو من دونه.. تصريح ناري من محمد الشيخ (فيديو)

أطلق الإعلامي الرياضي محمد الشيخ تصريحات مثيرة بشأن نادي النصر السعودي وأسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، في ظل بحث "العالمي" عن أول ألقابه في الموسم الجديد.

وكان النصر قريبًا من حصد لقب كأس السوبر السعودي في نسخته التي أُقيمت مؤخرًا بهونغ كونغ، لكنه خسر في النهائي أمام الأهلي بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، ليفشل "الدون" في قيادة فريقه إلى منصة التتويج.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار بساعة نادرة مرصعة بالألماس (صور)

أخبار ذات علاقة 4 أسباب.. لماذا انقلب كريستيانو رونالدو على نجم النصر السعودي؟

وبذلك أنهى الأهلي انتظاره الطويل، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة إلى عام 2016 عندما تفوق على الهلال بركلات الترجيح أيضًا (4-3).

الأهلي كان بلغ النهائي عقب فوزه الكبير على القادسية (5-1)، فيما تأهل النصر على حساب الاتحاد (2-1).

وقال محمد الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "النصر أقل الأندية الأربعة الكبار في السعودية من حيث عدد البطولات. عمر النادي 69 سنة حقق خلالها 27 بطولة فقط، الأهلي لديه 33 بطولة، الاتحاد 39، والهلال 70 بطولة وهو أصغر عمرًا منها جميعًا. إذاً من حيث المبدأ، النصر ليس ناديًا من أندية الصفوة على صعيد البطولات".

أخبار ذات علاقة رونالدو جديد أصغر سنًا.. من هو ريكاردو ماتيوس الذي يريده النصر السعودي؟

وأضاف: "النصر لا يعاني نقصَ موارد في استقطاب المدربين أو اللاعبين، والدليل أنه منذ حضور رونالدو تعاقب على تدريبه أسماء عالمية، مثل: غارسيا، لويس كاسترو، ستيفانو بيولي، والآن جورجي جيسوس، كما تم التعاقد مع نجوم كبار كساديو ماني، جون دوران، وتاليسكا، المشكلة لم تبدأ مع رونالدو لكنها ترسخت بوجوده".

وتابع الشيخ: "مهما تغير المدرب أو الطريقة الفنية، يظل اللعب موجهًا لخدمة رونالدو ليصبح الهداف. على عكس ذلك رأينا كريم بنزيما يحقق بطولات الموسم الماضي دون أن يتصدر قائمة الهدافين، الأمر له بُعد نفسي أيضًا، فوجود رونالدو يسحب البساط من باقي النجوم، ساديو ماني مثلًا، بكل قيمته الكبيرة، لم يعد يُرى لا محليًا ولا عالميًا، لذلك أرى أن لاعبي النصر مهزومون نفسيًّا قبل أن يكونوا مهزومين فنيًّا بسبب أسلوب اللعب الذي يخدم رونالدو وحده".