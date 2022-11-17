تقارير: شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح كأس العالم
أشارت تقارير صحفية إلى أن المطربة الكولومبية شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في استاد البيت يوم الأحد المقبل، لكن دون إعلان ذلك رسميا حتى الآن.
وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إن شاكيرا لن تسافر إلى قطر بعد رفضها الغناء في حفل الافتتاح، بعدما اختارت السير على خطى المطربة دوا ليبا والمطرب رود ستيوارت اللذين رفضا المشاركة أيضا في حفل الافتتاح.
وصرحت الصحفية الإسبانية أدريانا دورونسورو قائلة: "لقد أكدوا لي أن شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح كأس العالم"، وذلك رغم أنه لم ترد تعليقات حتى الآن من شاكيرا بهذا الشأن.
وبدأت مسيرة شاكيرا مع كأس العالم عام 2006 في ألمانيا بأغنيتها "Hips Don't Lie" و"Bamboo" برفقة ويكليف جين والتي أبهرت جميع الحاضرين.
علاوة على ذلك، زادت شهرتها بغناء أغنيتها الشهيرة "واكا واكا" في عام 2010 في مونديال جنوب أفريقيا، حيث تم إعلان المنتخب الإسباني بطلاً للعالم، وقد تعرفت على صديقها السابق ووالد طفليها جيرارد بيكيه مدافع منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم.
وكان آخر ظهور لها في المونديال عام 2014 بالبرازيل، حيث ظهرت في الحفل الختامي بأغنية La la la la la.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفنانة الكولومبية ستكون واحدة من الشخصيات الرئيسية في حفل الافتتاح في قطر، حيث ستؤدي إلى جانب بلاك آيد بيز وBTS، وذلك قبل التراجع عن قرارها السابق.
وتعيش المغنية العالمية حاليًا عامًا لا يُنسى بشكل إيجابي وسلبي، حيث تحقق أغانيها الجديدة مثل Monotonia وTe felicito نتائج غير عادية في جميع المنصات الرقمية، ومن المرجح أن ينتهي 2022 باعتباره أفضل عام لها من حيث المبيعات.
من ناحية أخرى، فإن انفصالها عن بيكيه جعل الفنانة محط أنظار وسائل الإعلام العالمية لعدة أسابيع. على الرغم من الجدل حول الانفصال، يبدو أن كلاهما أعاد بناء حياته وتركا المشاكل في الخلفية من أجل طفليهما ميلان وساشا.
وسيقام حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية للمونديال في استاد البيت الذي يسع 60 ألف متفرج، حيث يستوحى تصميم الاستاد من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية.