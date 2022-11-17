تقارير: شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح كأس العالم

أشارت تقارير صحفية إلى أن المطربة الكولومبية شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في استاد البيت يوم الأحد المقبل، لكن دون إعلان ذلك رسميا حتى الآن.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إن شاكيرا لن تسافر إلى قطر بعد رفضها الغناء في حفل الافتتاح، بعدما اختارت السير على خطى المطربة دوا ليبا والمطرب رود ستيوارت اللذين رفضا المشاركة أيضا في حفل الافتتاح.