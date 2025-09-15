يايسله: لم أفكر في مواجهة الهلال السعودي

رفض المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، نغمة انشغاله بمباراة الهلال في دوري روشن وعدم تركيزه في لقاء ناساف الأوزبكي مساء الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الأهلي على ناساف بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى للقسم الغربي بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار يايسله في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إلى أن المباراة كانت صعبة بسبب الأداء الضعيف في الشوط الأول.

وأضاف: "قبل الشوط الثاني تعاهدنا أن نعود للقاء، خصوصاً مع دعم الجماهير لنا، وهذا ما حققناه".

‏وواصل: "يوجد العديد من الأسباب التي منعتنا من الظهور في الشوط الأول، ومنها المعاناة الكبيرة في الخروج بالكرة من الخلف".

وأوضح أنه لم يفكر في مواجهة الهلال ولكن فريقه يخوض لقاءات عديدة في أكثر من بطولة وكان يجب الاعتماد على سياسة التدوير.

وتابع: "غالينو غاب عن التشكيلة بشكل كامل، وكانت لدينا بعض الإصابات والإجهاد تعرض له إنزو ميلوت وعلي مجرشي".

وأتم قائلا: "جاهزون لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل وسنعلق صفحة دوري الأبطال للتركيز في الدوري السعودي".