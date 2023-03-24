تيباس متحديًا برشلونة: يجب أن تشعروا بالقلق
أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا قلقه من قضية الحكم "نيغريرا" المتهم مع برشلونة بتقاضي مدفوعات تتعلق بأمور تحكيمية بشأن النادي الكتالوني خلال السنوات الماضية قبل تركه منصبه.
وكان تيباس أحد الأبطال الرئيسين في اليوم الأول من ندوة أقامتها صحيفة "ماركا" الإسبانية تتعلق بقضايا تهم الكرة الإسبانية وعلى رأسها قضية نيغريرا، ودوري السوبر الأوروبي، والرقابة الاقتصادية، وعودة ليونيل ميسي إلى برشلونة.
وعلّق تيباس على قضية نيغريرا، قائلًا: "إذا لم نتحدث عن ذلك سأكون قلقًا للغايةـ إن هذا يجعلني أفقد النوم لأنه أخطر شيء من حيث سمعة ونزاهة المنافسة التي حدثت لنا في تاريخ كرة القدم أنا قلق بشأن كيفية تعاملنا مع الوضع.. نظرًا لأهمية النادي والمنافسة، لكون المدفوعات استمرت لمدة 18 عامًا ... ".
وعلق على موقف برشلونة، قائلًا: "حسنًا، إذا كان برشلونة هادئًا كما يدعي، فدعه ينقل هدوءه إلينا جميعًا ونصبح كلنا هادئين، نحتاج إلى تفسيرات، إذا كانوا هادئين واحتفظوا بالتفسيرات لأنفسهم، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا قلقين".
وواصل رئيس رابطة الليغا انتقال خوان لابورتا رئيس برشلونة، قائلًا: "أعلم أن الأعضاء هم من يقررون بقاء أو رحيل لابورتا، لكنه أيضًا قرار شخصي، وأجد صعوبة في رئاسة مثل هذا النادي المهم لفترة طويلة دون إعطاء تفسير، وسنرى تطور الوضع في برشلونة.. علينا أن نفرق بين قضيتين: شيء واحد هو شراء الحكام، لا أعتقد ذلك، وشيء آخر هو الدفع للتأثير على القرارات التي يمكن أن تتراوح من تعيينات الحكام بشكل غير مباشر، ومن تتم ترقيته، ومن يتم تخفيض رتبته... الدفع مقابل التأثير أمر خطير للغاية في المجال الرياضي، وأقول ذلك بوضوح: إذا أنت دفعت للتأثير على هذا الحياد، فهذا يعني أنه لا يوجد حياد، وبالتالي فأنت تدفع للتأثير".
وعن عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قال: "هناك بعض القواعد التي يجب تطبيقها واللوائح تحدد بعض القواعد الواضحة جدًا: هل ستكون كافية لمنع برشلونة من التسجيل في دوري الأبطال؟ لا أعرف."
وعن الشق الجنائي قال تيباس: "ستكون هناك فترة طويلة، وستستمر لسنوات من التعليمات، وينص قانون العقوبات على أي شيء من الغرامات أو الإيقاف المؤقت للأنشطة أو حتى حل النادي".
وعاد وتحدث عن لابورتا، قائلًل: "الآن نتحدث مع بعضنا البعض من خلال وسائل الإعلام، أوعتقد أنك ترتكب خطأ، هذا ليس الوقت المناسب."
وبشأن مستقبل ليونيل ميسي "ما سأقوله عن الاثنين، برشلونة وباريس سان جيرمان ... في برشلونة مع الوضع الاقتصادي الحالي، لا يمكن أن يعود ميسي إذا لم يخفض راتبه كثيرًا".
وانتقل تيباس للحديث عن البرازيلي فينيسيوس جناح ريال مدريد وما يتعرض له من هتافات عنصرية في الليغا "مثل العديد من اللاعبين، لكن هذا اللاعب يبرز أكثر، أتذكر تلك الحادثة التي وقعت في فالنسيا مع نيمار عندما خرجوا للرقص عند الراية الركنية وسقطت بعض زجاجات المياه عليه، البرازيليون متخصصون جدًا في الاحتفال، لكن أعتقد أنهم لا يمكن تبرير ما يحدث له، فهو شاب، لا يجب أن يدخل الناس في هذه الاستفزازات، فهي احتفالات مختلفة عن الإسبان أو الأوروبيين، لكن ليس هناك ما يبرر كل صيحات العنصرية موجودة ضده، والتي ليست الأغلبية أيضًا".