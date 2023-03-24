تيباس متحديًا برشلونة: يجب أن تشعروا بالقلق

وكان تيباس أحد الأبطال الرئيسين في اليوم الأول من ندوة أقامتها صحيفة "ماركا" الإسبانية تتعلق بقضايا تهم الكرة الإسبانية وعلى رأسها قضية نيغريرا، ودوري السوبر الأوروبي، والرقابة الاقتصادية، وعودة ليونيل ميسي إلى برشلونة.

وعلّق تيباس على قضية نيغريرا، قائلًا: "إذا لم نتحدث عن ذلك سأكون قلقًا للغايةـ إن هذا يجعلني أفقد النوم لأنه أخطر شيء من حيث سمعة ونزاهة المنافسة التي حدثت لنا في تاريخ كرة القدم أنا قلق بشأن كيفية تعاملنا مع الوضع.. نظرًا لأهمية النادي والمنافسة، لكون المدفوعات استمرت لمدة 18 عامًا ... ".

وعلق على موقف برشلونة، قائلًا: "حسنًا، إذا كان برشلونة هادئًا كما يدعي، فدعه ينقل هدوءه إلينا جميعًا ونصبح كلنا هادئين، نحتاج إلى تفسيرات، إذا كانوا هادئين واحتفظوا بالتفسيرات لأنفسهم، أعتقد أنهم يجب أن يكونوا قلقين".

وواصل رئيس رابطة الليغا انتقال خوان لابورتا رئيس برشلونة، قائلًا: "أعلم أن الأعضاء هم من يقررون بقاء أو رحيل لابورتا، لكنه أيضًا قرار شخصي، وأجد صعوبة في رئاسة مثل هذا النادي المهم لفترة طويلة دون إعطاء تفسير، وسنرى تطور الوضع في برشلونة.. علينا أن نفرق بين قضيتين: شيء واحد هو شراء الحكام، لا أعتقد ذلك، وشيء آخر هو الدفع للتأثير على القرارات التي يمكن أن تتراوح من تعيينات الحكام بشكل غير مباشر، ومن تتم ترقيته، ومن يتم تخفيض رتبته... الدفع مقابل التأثير أمر خطير للغاية في المجال الرياضي، وأقول ذلك بوضوح: إذا أنت دفعت للتأثير على هذا الحياد، فهذا يعني أنه لا يوجد حياد، وبالتالي فأنت تدفع للتأثير".