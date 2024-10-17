الاتفاق تم مع اللاعب.. الزمالك يقترب من صفقة محلية قوية

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة محلية قوية لتدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الجارية في الدوري المصري يوم الـ25 من أكتوبر الجاري.

وقالت قناة الأهلي إن نادي الزمالك قرر العودة مجددًا لفتح ملف التعاقد مع لاعب جديد في خط الدفاع بعد إصابة مصطفى الزناري وعدم جاهزية المدافع محمود حمدي "الونش" بالصورة التامة.

وأشارت إلى أن الزمالك تواصل من جديد مع محمد إسماعيل مدافع زد وأتم الاتفاق معه تمهيدًا لحسم الصفقة.

وأكدت أن موافقة نادي زد ستكون الخطوة الأخيرة والحاسمة أمام رحيل اللاعب محمد إسماعيل إلى القلعة البيضاء.

وأشارت إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك طلب ضم جناح هجومي قبل غلق باب القيد.

وأوضحت أن إدارة الزمالك رشحت اللاعب كارلوس ستراندبيرغ مهاجم هاتاي سبور التركي، ولكن غوميز رفض تمامًا الفكرة متمسكًا بضم جناح أيسر أجنبي.

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي بجانب المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي.

وضم الفريق الأبيض أيضًا محمد حمدي ظهير أيسر إنبي بجانب البولندي كونراد ميشالاك جناح نادي أحد السعودي.