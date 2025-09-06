كان سيصبح صهري.. زميل كريستيانو رونالدو يكشف علاقته بشقيقته

كشف المهاجم البرازيلي السابق ماريو غارديل أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، كان على علاقة بشقيقته الصغرى خلال فترة وجودهما معاً في نادي سبورتينغ لشبونة، حيث بدأ النجم البرتغالي مسيرته الاحترافية.

وانضم رونالدو إلى سبورتينغ لشبونة في سن الثانية عشرة، وتدرج في الفئات السنية للنادي قبل أن يخوض أول مباراة مع الفريق الأول عام 2002، في ذلك الوقت، كان غارديل أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، وشارك غرفة الملابس مع رونالدو الذي كان لا يزال في مقتبل مسيرته.

وفي مقابلة مع شبكة "غلوبو" البرازيلية، تحدث غارديل عن تجربة اللعب إلى جانب نجم نادي النصر الحالي، وكيف ساعده في تطوير قدراته الهوائية.

وقال غارديل: "كنت أستحوذ على الكرة وأُناديه: 'تعالَ يا فتى، ارفعها لي وتعلم كيف تسدد بالرأس'."

كما كشف الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي مرتين أن رونالدو ارتبط لفترة وجيزة بشقيقته الصغرى، جوردانا، مازح غارديل قائلاً إنه كان يمكن أن يصبح صهراً للنجم البالغ من العمر 40 عاماً.

وأضاف: "كان بإمكان شقيقتي الصغرى أن تتزوج كريستيانو رونالدو، لكنها لم تفعل. كان يمكن أن يصبح صهري، لكن هذه هي الحياة، لا أتحدث عن ذلك مع رونالدو، الرجل مرتبط الآن، وهذا أمر من الماضي".

من جهة أخرى، يستعد كريستيانو رونالدو للارتباط رسمياً بشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، التي أعلنت خطوبتهما عبر إنستغرام الشهر الماضي بعد علاقة دامت تسع سنوات.

ولعب غارديل ورونالدو معاً لموسم واحد في سبورتينغ لشبونة، حيث تشاركا الملعب في 17 مباراة، وسجلا مشاركة مشتركة في هدف واحد، والمثير للاهتمام أن النجمين غادرا النادي في نفس الصيف متجهين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما انتقل البرازيلي إلى بولتون واندررز، انضم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد، حيث تطورت موهبته ليصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

ومن المنتظر أن يقود كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في مباراته الافتتاحية بتصفيات كأس العالم 2026 ضد أرمينيا، اليوم السبت، ويأتي أبطال دوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المجر وأيرلندا.

وبدأ رونالدو الموسم بشكل جيد، ويسعى لمواصلة تألقه التهديفي أمام أرمينيا، وكان قد سجل هدفاً في خسارة النصر أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر، كما هز الشباك في فوز فريقه الكاسح على التعاون 5-0 في الدوري قبل فترة التوقف الدولية.

ويُعد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب، حيث سجل 138 هدفاً في 221 مباراة.