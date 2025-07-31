البرتغالي هيليو سوزا مدربا جديدا لمنتخب الكويت

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين المدرب البرتغالي هيليو سوزا على رأس المنتخب الكويتي الأول بعقد يمتد للعامين المقبلين.

وذكر الاتحاد الكويتي للعبة عبر منصة إكس "البرتغالي هيليو سوزا مدربا لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم. مرحبا بك في الكويت" وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.

وتم الإعلان عن تعيين سوزا من قبل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح اليوم الخميس قبل وقت قصير من سحب قرعة دوري "زﻳﻦ" اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻠمحترفين في الكويت لموسم 2025-2026.

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وذكرت تقارير صحفية كويتية أن سوزا، الذي تولى المسؤولية خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى عقده منذ فترة قصيرة، وقع على عقد حتى 2027 مقابل 1.6 مليون دولار في العام الواحد.

وسبق لسوزا (55 عاما) أن قاد منتخب البحرين نحو التتويج بأول ألقابها في كأس الخليج عام 2019 وبطولة غرب آسيا في نفس العام.

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وكان منتخب الكويت الذي غاب عن المشاركة في آخر نسخة من نهائيات كأس أمم آسيا (قطر 2024)، خرج من سباق تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 عندما حل في المركز الأخير للمجموعة الثانية.

وشهدت منافسات تلك المجموعة تأهل كل من الأردن وكوريا الجنوبية مباشرة للنهائيات المونديالية وصعود عمان والعراق للدور الرابع، مقابل خروج منتخبي فلسطين والكويت.

ومُني المنتخب الأزرق بنتائج مخيبة في الدور الثالث والحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 إذ حقق 5 تعادلات وخسر 5 مباريات ولم يحقق أي فوز في 10 مباريات كاملة.