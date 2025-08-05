سيسبح عكس التيار.. تعليق ناري من عبدالله فلاته حول جدول مباريات الاتحاد

علق الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته على التقارير التي تحدثت عن جدول مباريات نادي الاتحاد السعودي القوي مع قرب انطلاق بطولة دوري روشن للمحترفين في الموسم الجديد.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مؤخرًا عن جدول مباريات المسابقة للموسم الجديد 2025-2026.

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وتنطلق منافسات الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين يوم الـ28 من أغسطس، على أن تنتهي يوم الـ21 من مايو 2026.

ويستهل الاتحاد حامل اللقب مبارياته بمواجهة مضيفه الأخدود، بينما يستضيف الهلال نظيره الرياض، ويحل النصر ضيفًا على التعاون، فيما سيواجه الأهلي نظيره نيوم في جدة.

وسيلعب الاتحاد ضد النصر (في الجولة الرابعة) والهلال (في الجولة السادسة) والأهلي (في الجولة الثامنة) والشباب (في الجولة الـ11).

والمفارقة أن الاتحاد سيلعب تلك المباريات في الدور الأول على أرضه بملعب "الجوهرة المشعة".

وقال فلاته في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "تابعت حديث الخبير عادل البطي عن جدول الدوري وهو يترأس لجنة المسابقات، وأمين عام اتحاد الكرة، حيث فند الجدول وبين الأخطاء وعدم وجود معيار

وتوقف مع تضرر الاتحاد من الجدول بشكل غير منطقي واتضح بهذه الجدولة، أن الاتحاد في الموسم القادم سيسبح عكس التيار".

وكان عادل البطي، أشار إلى أن جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من دوري روشن يشهد تكدسًا للمواجهات الكبرى أمام الأندية الجماهيرية.

وأوضح البطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد، سيخوض مبارياته أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم الهلال في الجولة السادسة، ويختتمها بمواجهة الأهلي في الجولة الثامنة، وجميعها تُقام في مدينة جدة، وهو ما يعني، بحسب تأكيده، أن الاتحاد يُنهي مبارياته الجماهيرية في جدة مبكرًا، وقبل حتى انتصاف الدور الأول.

وأشار إلى أن الفرق السعودية الكبرى، مثل: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، تلعب مباريات حاسمة ذات قيمة تسويقية وجماهيرية عالية، ولفت إلى أن خوض هذه اللقاءات ذهابًا في جدة وإيابًا في الرياض، دون توزيع عادل، قد يؤثر في عدالة المنافسة وضغط المباريات في نهاية الموسم، ولا سيما مع ارتباط بعض الفرق ببطولات قارية مثل دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل “العميد” موسم 2025-2026 بصفته حامل لقب دوري روشن، بعدما قدم موسمًا استثنائيًّا تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، توج خلاله بالبطولة بعد عروض قوية، ويأمل الفريق في الدفاع عن لقبه، وسط تطلعات بمواصلة الهيمنة والمنافسة بقوة على جميع الجبهات.