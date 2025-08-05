رونالدو يعود لبطولته المفضلة.. أندية السعودية قد تشارك في دوري أبطال أوروبا

فجرت إذاعة "راديو ماركا" مفاجأة سارة لعشاق الكرة السعودية بعد أن كشفت عن تحركات مكثفة من جانب رابطة دوري روشن للمحترفين مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل حدث يبدو فريداً وغير مألوف للمتابعين.

ونجح الدوري السعودي في استقطاب العديد من النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر بجانب الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد والجزائري رياض محرز جناح الأهلي.

أخبار ذات علاقة القصة الأكثر إثارة.. فريق يجمع كريستيانو رونالدو وزيدان

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن هناك محادثا من أجل إقناع مسؤولي الاتحاد الأوروبي "يويفا" من أجل السماح لأندية المملكة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا مستقبلاً أو بطولة السوبرليغ حال إقرارها رسمياً.

ودعم فلورنتينو بيريز رئيس ناديريال مدريد مشروع دوري السوبر ليغ الأوروبي والذي تم الإعلان عنه في أبريل 2021 ولكنه لم يخرج إلى النور ويقضي بمشاركة 20 نادياً هم الأكبر في قارة أوروبا بمسابقة قارية جديدة تضيف عوائد مالية ضخمة للأندية.

وتبدو المحادثات في مراحلها الأولية ولم تتضح الرؤية حول إمكانية قبول العرض السعودي من جانب الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات علاقة على طبق من ذهب.. 4 أشياء تقرب رونالدو وجيسوس من أول لقب مع النصر

وحال اكتمال هذا السيناريو، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر قد يعود إلى بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا بعد غياب.

رونالدو جدد عقده مؤخراً مع النصر حتى صيف 2027 ليضمن اللاعب صاحب الأربعين عاماً البقاء في دوري روشن لفترة أخرى بعد أن انضم للنصر في يناير 2023.

أخبار ذات علاقة 3 نجوم يصدمون كريستيانو رونالدو

سجل رونالدو في دوري الأبطال يشهد 183 مباراة سجل خلالها 140 هدفاً بخلاف 48 تمريرة حاسمة وهو الهداف التاريخي للبطولة القارية.

وتوج النجم البرتغالي باللقب القاري 5 مرات من بينها نسخة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2008 بجانب 4 نسخ مع ريال مدريد أعوام 2014، 2016، 2017،2018.