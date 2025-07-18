نجم الأهلي "مبطل".. تصريحات صادمة من أسطورة الزمالك (فيديو)

شن بشير التابعي، مدافع الزمالك الأسبق، هجوماً حاداً على اللاعب المغربي أشرف بن شرقي جناح أيسر الأهلي المصري.

وانضم بن شرقي إلى الأهلي، في شهر يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

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وخاض اللاعب المغربي تجربة سابقة في الدوري المصري بقميص الزمالك خلال الفترة بين 2019 إلى 2021.

وقال التابعي في تصريحات لقناة MBC MASR إن أشرف بن شرقي لاعب "مبطل"، ولا يستطيع تقديم أي إضافة حقيقية داخل المستطيل الأخضر، ولن يعود إلى مستواه الذي أظهره مع الزمالك.

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وأشار إلى أنه لا يحب الحديث عن اللاعبين بطريقة غير جيدة ولكن بن شرقي ليس لديه أي جديد لتقديمه، ولن يشارك في الموسم المقبل مع الأهلي بسبب ضعف مستواه رغم أنه يتقاضى راتباً سنوياً ضخماً.

وأكد أن اللاعب المغربي لم يظهر بنفس الصورة التي قدمها مع الزمالك لأنه لم يعد في مستواه المعهود.

"بن شرقي مخلص ومبطل".. تعليق صادم من بشير التابعي على نجم الأهلي مجاناً على شاهد برنامج #اللعيب يعرض من الثلاثاء –... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, July 17, 2025

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً مع الأهلي خلال 16 مباراة، وسجل 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء.

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ولعب بن شرقي 109 مباريات مع الزمالك، وسجل 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.