لوكاس باكيتا نجم وست هام على رادار مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي قدَّم عرضًا كبيرًا من أجل ضم، لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويلعب صاحب الـ25 عامًا في وست هام منذ العام الماضي بعد الانتقال من أولمبيك ليون.

وقال فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "هناك اهتمامًا، بالفعل، من مانشستر سيتي لضم لوكاس باكيتا، والمحادثات بدأت مع وست هام هذا الأسبوع، الصفقة لن تكون سهلة ولكنه متواجد على قائمة الفريق هذا الصيف.. لطالما كان باكيتا أحد اللاعبين الذين أعجب بيب غوارديولا بهم في الفترة الماضية".