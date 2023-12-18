كشف سبب خلاف جيسوس وسلمان الفرج

وقرر جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال استبعاد الفرج من مواجهة الوحدة، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة الماضي في الدوري السعودي.

وأذاع برنامج "برا 18" تفاصيل بداية أزمة سلمان الفرج مع جيسوس، والتي بدأت من مباراة النصر.

ونقل البرنامج عن مصادر بأن سلمان الفرج شارك في الدقيقة 98 أمام النصر، ولكن بعد المباراة تحدث مع المدرب بأنه ما يرغب في المشاركة بآخر الوقت إلا في حالة حاجة الفريق له.

وشارك الفرج بعد ذلك في مباراة دوري أبطال آسيا ثم الطائي، ولكن في مباراة التعاون جيسوس طلب مشاركته في الوقت بدل الضائع، ولكن اللاعب رفض، وكذلك عبدالإله المالكي، ما دفع المدرب البرتغالي لاتخاذ قرار انضباطي.