لست مقتنعاً به.. رضا عبد العال يصدم عمر مرموش (فيديو)

وجَّه رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، الانتقادات مجدداً للاعب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي قبل ساعات من مواجهتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستقبل منتخب مصر منافسه إثيوبيا، مساء اليوم الجمعة، في الجولة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال رضا عبد العال عبر قناة TEN:" لست مقتنعاً بقدرات عمر مرموش مع مانشستر سيتي بدليل أنه لا يستطيع حجز مقعده في تشكيل الفريق حتى عندما يشارك بديلاً لا يستطيع صناعة الفارق".

وأضاف:" في رأيي أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أفلس فنياً، وأصبحت طريقته محفوظة بدليل أن نتائجه لم تعد كما قبل، وبالتالي اختياره لمرموش ليس دليلاً على كفاءة الأخير".

وسبق أن هاجم رضا عبد العال اللاعب عمر مرموش بقوة في وقت سابق، مؤكداً في تصريحات سابقة أن أحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي أفضل من مرموش.

واقترح عبد العال مشاركة مرموش في مركز رأس الحربة في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا وليس كجناح هجومي.

يشار إلى أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد16 نقطة.