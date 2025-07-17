الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ستشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الخميس، إقامة قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويأتي هذا الملحق بعد أن تم حسم 6 من أصل 8 مقاعد مباشرة مخصصة لقارة آسيا في كأس العالم المُقامة بأمريكا الشمالية، وذلك بانتهاء المرحلة الثالثة من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، وأوزبكستان.

وعلى الجانب الآخر، ستخوض 6 منتخبات آسيوية منافسة شرسة عبر هذا الملحق، سعياً لتحقيق أحد المقعدين المتبقيين في البطولة العالمية.

أخبار ذات علاقة منتخب العراق يحقق فوزاً ثميناً على الأردن بتصفيات كأس العالم 2026

المنتخبات المشاركة في الملحق

يتنافس في ملحق التصفيات كل من الإمارات، السعودية، إندونيسيا، العراق، عُمان، وقطر.

وستُجرى منافسات الملحق خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، سيتم توزيع الفرق المشاركة على 3 مستويات، بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بمنتخبات آسيا، والذي تم الإعلان عنه خصيصاً يوم 13 يونيو الماضي.

أخبار ذات علاقة تصفيات كأس العالم: الإمارات تتعادل مع قيرغيزستان وأوزبكستان تحبط قطر (فيديو)

توزيع المنتخبات حسب المستويات:

المستوى الأول: السعودية وقطر

المستوى الثاني: الإمارات والعراق

المستوى الثالث: عُمان وإندونيسيا

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

نظام مباريات الملحق

ستُقام مباريات الملحق بنظام الدوري من دور واحد خلال فترة التجمع، حيث ستستضيف قطر والمملكة العربية السعودية مباريات هذا الملحق.

وبعد انتهاء منافسات المجموعات، سيتقابل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة في مواجهتين ذهاب وإياب، تُقامان يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، والذي يُعد الفرصة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم.

أخبار ذات علاقة تصفيات كأس العالم: الصين تهزم البحرين.. وكوريا الجنوبية تعبر الكويت برباعية

موعد قرعة الملحق والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، الموافق 11:00 صباحاً بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث فعاليات القرعة، على قناة أبوظبي الرياضية، قناة SSC، القناة الرابعة العراقية، بالإضافة إلى منصات الاتحاد الآسيوي الرسمية على يوتيوب وإكس.