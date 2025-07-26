قرار نهائي.. جيسوس يحسم أول "أزمة فنية" في النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، اتخذ قرارا حاسما بشأن أول أزمة فنية تواجهه بالفريق.

وأشارت تقارير سابقة إلى حيرة المدرب البرتغالي بشأن مركز حراسة مرمى النصر، حيث تسيطر حالة من الغموض على مستقبل البرازيلي بينتو، حارس الفريق، وسط تقارير تؤكد رغبة المدرب البرتغالي الجديد، في التعاقد مع حارس بديل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان بينتو انضم إلى صفوف "العالمي" في صيف العام الماضي، قادما من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

وذكرت تقارير سابقة أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أبدى استعدادا جديا للتعاقد مع بينتو هذا الصيف، مشيرة إلى أن الحارس البرازيلي بات أحد الخيارات المطروحة على طاولة النادي اللندني، في ظل رغبته بالخروج من "العالمي".

وشددت التقارير على أن جيسوس أبلغ إدارة النصر برغبته في التعاقد مع حارس أجنبي جديد، أو الاعتماد على نواف العقيدي كخيار أساسي، تمهيدا لإفساح المجال لتسجيل محترف أجنبي في مركز آخر.

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كما أن العقيدي لا يزال متمسكًا بمطلبه، في نيل فرصة اللعب بشكل أساسي أو السماح له بالرحيل، وسط اهتمام من عدة أندية، أبرزها الفتح الذي لعب في صفوفه معارا خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وقدم مستويات رائعة.

ولا تقتصر تغييرات جيسوس على مركز الحراسة؛ إذ قرر أيضا استبعاد البرتغالي أوتافيو مونتيرو من المعسكر التحضيري، مع المطالبة بالتعاقد مع لاعب وسط بديل.

ويبقى ملف حراسة المرمى، ضمن القضايا المفتوحة داخل أروقة النصر، في ظل سعي النادي لإعادة ترتيب أوراقه الفنية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك بينتو مع النصر في 34 مباراة بالدوري السعودي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 11 مباراة بدوري أبطال آسيا للنخبة.