يورو 2024.. رقم سلبي لأول مرة في تاريخ كريستيانو رونالدو مع البرتغال
يبدو أن الخسارة القاسية لمنتخب البرتغال أمام جورجيا ليست هي الأمر الوحيد الذي سيؤرق كريستيانو رونالدو، لكنه أنهى دور المجموعات ببطولة "يورو 2024" برقم سلبي يحدث لأول مرة في تاريخه.
وخسر منتخب البرتغال بقيادة رونالدو أمام جورجيا، مساء الأربعاء، بهدفين دون رد في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وتأهلت البرتغال في صدارة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا، حيث جمع كل منهما 6 نقاط، وتأهل أيضًا منتخب جورجيا ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث، من أول مشاركة له على الإطلاق في البطولة.
وبدأ رونالدو اللقاء أساسيًا أمام جورجيا، ثم أخرجه المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في الدقيقة 66 لصالح زميله غونزالو راموس، بعدما سدد اللاعب 3 تسديدات، وأخفق خلالها في هز شباك حارس جورجيا المتألق، جورجي مامارداشفيلي.
ومع نهاية الدور الأول من "يورو 2024"، لم يسجل رونالدو أي أهداف، واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.
وللمرة الأولى في تاريخ "الدون" يفشل في تسجيل أي هدف في مرحلة المجموعات في أي بطولة سواء كأس العالم أو اليورو.
وبدأ رونالدو مسيرته الدولية في عام 2003 ومنذ ذلك الحين شارك في ست بطولات يورو بما فيها النسخة الجارية، وخمس بطولات لكأس العالم.
وخلال تلك البطولات العشر السابقة كان رونالدو دائما يسجل هدفا على أقل تقدير في دور المجموعات.
لكن في يورو 2024 كان قائد النصر السعودي الحالي وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق على موعد مع رقم سلبي بعدما فشل في هز شباك كل من التشيك وتركيا وجورجيا.
تظل مجموعات يورو 2020 هي الأفضل في مسيرة رونالدو، حيث سجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
وسيلتقي منتخب البرتغال في دور الـ16 مع سلوفينيا في الأول من شهر يوليو المقبل.