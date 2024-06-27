يورو 2024.. رقم سلبي لأول مرة في تاريخ كريستيانو رونالدو مع البرتغال

يبدو أن الخسارة القاسية لمنتخب البرتغال أمام جورجيا ليست هي الأمر الوحيد الذي سيؤرق كريستيانو رونالدو، لكنه أنهى دور المجموعات ببطولة "يورو 2024" برقم سلبي يحدث لأول مرة في تاريخه.

وخسر منتخب البرتغال بقيادة رونالدو أمام جورجيا، مساء الأربعاء، بهدفين دون رد في ثالث جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتأهلت البرتغال في صدارة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن تركيا، حيث جمع كل منهما 6 نقاط، وتأهل أيضًا منتخب جورجيا ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث، من أول مشاركة له على الإطلاق في البطولة.

وبدأ رونالدو اللقاء أساسيًا أمام جورجيا، ثم أخرجه المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في الدقيقة 66 لصالح زميله غونزالو راموس، بعدما سدد اللاعب 3 تسديدات، وأخفق خلالها في هز شباك حارس جورجيا المتألق، جورجي مامارداشفيلي.