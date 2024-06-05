ليفربول يتلقى دفعة هائلة في صفقة نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول تلقى دفعة هائلة في السباق للتعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فلم يعد يوفنتوس يطلب السعر الأول للاستغناء عن اللاعب، الذي كان يبلغ 51 مليون جنيه إسترليني، وسيكون الآن على استعداد لقبول 21 مليون جنيه إسترليني لترك اللاعب.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة ليفربول في حالة تأهب قصوى بعد أنباء تفيد بإمكانية رحيل المهاجم الإيطالي عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

لطالما أعجب نادي ليفربول بقدرات كييزا، إذ تردد أن يوفنتوس يبحث عن خيارات أخرى في خط الهجوم.