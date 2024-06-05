ليفربول يتلقى دفعة هائلة في صفقة نجم يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول تلقى دفعة هائلة في السباق للتعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فلم يعد يوفنتوس يطلب السعر الأول للاستغناء عن اللاعب، الذي كان يبلغ 51 مليون جنيه إسترليني، وسيكون الآن على استعداد لقبول 21 مليون جنيه إسترليني لترك اللاعب.
ووفقًا للتقارير، فإن إدارة ليفربول في حالة تأهب قصوى بعد أنباء تفيد بإمكانية رحيل المهاجم الإيطالي عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف.
لطالما أعجب نادي ليفربول بقدرات كييزا، إذ تردد أن يوفنتوس يبحث عن خيارات أخرى في خط الهجوم.
وذكر تقرير لقناة "سكاي سبورت" إيطاليا أن المدرب الجديد ليوفنتوس تياغو موتا لا يضع كييزا حاليًا ضمن خططه للموسم المقبل.
وبالنظر إلى أن عقد كييزا الحالي يتبقى عليه عام واحد فقط، فإن هذا الصيف قد يمثل الفرصة المناسبة بالنسبة ليوفنتوس للاستفادة المالية من بيعه.
وزعم التقرير أن أندية إيطالية أخرى أبدت اهتمامها المبكر بخدمات المهاجم الإيطالي، لكن ليفربول قد ينشط بقوة في سوق الانتقالات، في حال سنحت لهم الفرصة للتعاقد مع كييزا هذا الصيف.
وأوضحت تقارير في ديسمبر الماضي أن ليفربول منفتح على ضم كييزا إلى ملعب آنفيلد، إذ يقدر الريدز أسلوبه الهجومي المميز.
وسجل كييزا 55 هدفًا خلال 131 مباراة بقميص السيدة العجوز، ما يدل على قدرته على تعويض النقص التهديفي الذي سيتركه حال رحيل محمد صلاح المحتمل إلى الدوري السعودي.