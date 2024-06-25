رد فعل مودريتش بعد تعادل إيطاليا القاتل مع كرواتيا (صور)
ظهرت علامات الحسرة والحزن على وجه لوكا مودريتش ، قائد منتخب كرواتيا ، عقب نهاية مباراة إيطاليا بالتعادل بنتيجة 1-1 مساء الاثنين في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وسجل مودريتش هدفًا في الدقيقة 55 بعد لحظات من إهدار ضربة جزاء بتصدي رائع من حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويغي دوناروما.
وأصبح قائد كرواتيا أكبر لاعب سنًا يهز الشباك في تاريخ اليورو بعدما سجل في مرمى إيطاليا.
ولكن هدف في اللحظات الأخيرة عن طريق ماتيا زاكايني لاعب إيطاليا أفسد الرقم القياسي لمودريتش وحرم منتخب كرواتيا من الفوز وحسم التأهل لثمن النهائي.
وظهر مودريتش حزينًا بعد هدف إيطاليا ومع نهاية المباراة خاصة أن فرص تأهل منتخب كرواتيا باتت ضعيفة للغاية.
وحرص دوناروما على مواساة مودريتش عقب اللقاء مباشرة كما توجه لاعب ريال مدريد الإسباني لتحية الجماهير التي هتفت له ولزملائه.
وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في المباراة ولكنه ظهر حزينًا ومتأثرًا للغاية أثناء استلام الجائزة.