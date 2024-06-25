رد فعل مودريتش بعد تعادل إيطاليا القاتل مع كرواتيا (صور)

ظهرت علامات الحسرة والحزن على وجه لوكا مودريتش ، قائد منتخب كرواتيا ، عقب نهاية مباراة إيطاليا بالتعادل بنتيجة 1-1 مساء الاثنين في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وسجل مودريتش هدفًا في الدقيقة 55 بعد لحظات من إهدار ضربة جزاء بتصدي رائع من حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويغي دوناروما.

وأصبح قائد كرواتيا أكبر لاعب سنًا يهز الشباك في تاريخ اليورو بعدما سجل في مرمى إيطاليا.