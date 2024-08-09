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رياضة

السويحلي يقترب من صفقة الموسم في الدوري الليبي

السويحلي يقترب من صفقة الموسم في الدوري الليبي
مابولولو مع منتخب أنغولا
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2024، 4:00 م

اقترب النادي السويحلي الليبي من إبرام صفقة كبيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قد تكون "صفقة الموسم" بالنسبة للفريق الليبي.

ودخل السويحلي في مفاوضات مع الاتحاد السكندري المصري، للحصول على خدمات الأنغولي كريستوفر مابولولو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق نادي الاتحاد السكندري على بيع اللاعب، ولكن بشرط على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل مليون دولار، إلا أن النادي الليبي عرض 700 ألف دولار.

ومن المنتظر استئناف المفاوضات بين الطرفين، للوصول إلى حل وسط.

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وفي حالة انضمام مابولولو إلى السويحلي، سيجاور محمود علاء مدافع الزمالك السابق، والذي انتقل إلى الفريق الليبي في صفقة انتقال حر.

وانضم مابولولو إلى الاتحاد في صيف 2022، وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

كما حصد المهاجم الأنغولي لقب هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم الماضي برصيد 16 هدفا.

سوق الانتقالاتالاتحاد السكندري

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