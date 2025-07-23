ملخص وأهداف مباراة الأهلي السعودي وكومو.. غالينو يسجل هدفا رائعا (فيديو)

سجل البرازيلي غالينو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، هدفًا مثيرًا في الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعت فريقه بضيفه كومو الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جوزيبي سينيغاليا"، ضمن منافسات بطولة "كأس كومو" الودية، التي تعد جزءًا من الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

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انطلق الأهلي بقوة منذ صفارة البداية، وتمكن من تسجيل التقدم في الدقيقة السابعة، عندما استقبل غالينو كرة ذكية داخل المنطقة، ليوجهها ببراعة في مرمى كومو، مُسجلاً الهدف الأول للمباراة.

ومع ذلك، رد الفريق الإيطالي في الدقيقة 30 بتسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل الفريق الإيطالي هدفين لتنتهي النتيجة بفوز كومو على الأهلي 1/3.

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بعثة "الراقي" في إيطاليا.. استعدادات مكثفة

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة كومو الإيطالية أمس، للمشاركة في البطولة الودية التي تضم أربعة أندية أوروبية وعربية مرموقة: الأهلي السعودي، وأياكس أمستردام الهولندي، وسيلتيك الإسكتلندي، وكومو الإيطالي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الثانية من المعسكر الأوروبي الذي يقوده الفريق تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي يشمل 3 محطات في النمسا وإيطاليا وإسبانيا، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز التماسك الجماعي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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وسبق للأهلي خوض معسكر إعدادي مكثف في مدينة لنغنفيلد النمساوية، بدأ في 7 يوليو الماضي، ولعب مباراة ودية أمام نادي دبليو إس جي تيرول النمساوي يوم 18 يوليو، التي انتهت بفوز "الراقي" بنتيجة 2-1.