مرتضى منصور يرفض استقالة نجله أمير.. ويتجه للإبقاء على فيريرا مدربًا للزمالك
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، الاستقالة التي تقدم بها نجله أمير المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، والتي تقدم بها عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن أمير مرتضى تواجد في مران الفريق اليوم الأحد بشكل طبيعي، وتحدث قليلًا مع البرتغالي فيريرا مدرب الفريق.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادًا للقاء غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وعقب نهاية المران غادر فيريرا مقر النادي، وذهب أمير للاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي وإسماعيل يوسف المدرب العام، للاستقرار على خطة الفترة المقبلة.
وكشف المصدر أن هناك نية لدى مجلس الإدارة في الإبقاء على فيريرا لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار خاصة وأن الفريق مقبل على مهمة صعبة في دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقدم بالاستقالة من منصبه، عقب مباراة الأهلي التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، وتعرض خلالها الفريق الأبيض للخسارة بنتيجة (3-0).
وأبلغ أمير مرتضى اللاعبين بالاستقالة داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء، مؤكدًا أنه استقال من منصبه، لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، لاتخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك قد خسر من الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد الأبيض عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.