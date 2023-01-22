مرتضى منصور يرفض استقالة نجله أمير.. ويتجه للإبقاء على فيريرا مدربًا للزمالك

يذكر أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقدم بالاستقالة من منصبه، عقب مباراة الأهلي التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، وتعرض خلالها الفريق الأبيض للخسارة بنتيجة (3-0).

وأبلغ أمير مرتضى اللاعبين بالاستقالة داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء، مؤكدًا أنه استقال من منصبه، لرفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، لاتخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد خسر من الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد الأبيض عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.