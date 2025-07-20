عرض برازيلي ينقذ نجم النصر من جحيم جيسوس

يحيط الغموض بمستقبل البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط نادي النصر السعودي، بعد استبعاده مؤخرا من قائمة "العالمي" التي ستنتظم في معسكر تدريبي في النمسا الأسبوع المقبل، تحت قيادة جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق.

وأعلن النصر عن قائمة الفريق المغادرة إلى النمسا، من أجل بدء المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد "2025-2026"، حيث قرر جيسوس، استبعاد أوتافيو من معسكر الفريق، ليثير التساؤلات حول ما إذا كان القرار خطوة نحو رحيله عن قلعة العالمي.

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ولم يشمل الاستبعاد أوتافيو فقط، بل قرر جيسوس أيضًا، عدم مشاركة المدافع الإسباني إيمريك لابورت في المعسكر، مع استبعاد بسام هزازي من القائمة، بالإضافة إلى محمد آل فتيل ويوسف الطحان وراكان الغامدي، بينما قرر مدرب النصر، ضم الجناحين البرازيليين ويسلي جاسوفا وأنجيلو غابرييل.

وتطير بعثة النصر إلى النمسا، يوم الأحد المقبل، لبدء المعسكر الإعدادي، ثم يستهل معسكر البرتغال في 4 أغسطس، قبل العودة إلى الرياض، في الحادي عشر من الشهر المُقبل، قبل السفر مجددًا إلى هونغ كونغ، من أجل المشاركة في كأس السوبر السعودي، حيث يواجه الاتحاد في 19 أغسطس، ضمن الدور نصف النهائي.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "أوغوغو" البرتغالية، فإن أوتافيو مطلوب بشدة في النادي الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، من جانب مدربه ماتياس يايسله.

وأوضحت أن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، يحظى بإعجاب يايسله، الذي يرغب في تعزيز صفوف فريقه، للمنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل.

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بينما ذكر الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق، أن نادي بالميراس البرازيلي دخل على خط المفاوضات ويريد التعاقد مع أوتافيو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتلك أوتافيو عدة عروض للعودة إلى أوروبا مجددًا، بعدما شارك في 88 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.