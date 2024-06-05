مدرب البحرين لـ"إرم نيوز": أبارك للعين.. ومباراة الإمارات ستكون مثيرة للاهتمام

كشف الكرواتي دراغان تالايتش، المدير الفني لمنتخب البحرين عن استعداداته لمواجهة نظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويستعد منتخب البحرين لخوض مباراتين أمام اليمن والإمارات، في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر منتخب الإمارات حتى الآن ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، حصدها بالفوز في جميع مبارياته الـ4 السابقة، يليه المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط، واليمن برصيد 3 نقاط ثم نيبال دون رصيد.

وتحدث تالايتش في حوار لـ "إرم نيوز" كشف خلاله آخر الاستعدادات لمباراتي اليمن والإمارات، ورأيه في اللاعبين الكروات المحترفين في الدوريات العربية، بالإضافة إلى موقفه من اعتزال لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

إلى نص الحوار..

ما استعداداتك لمواجهة اليمن والإمارات في الجولتين المقبلتين بتصفيات كأس العالم؟

كمدرب لمنتخب البحرين، هدفي الأول هو التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة آسيا 2027، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى نقطة واحدة فقط.

المباراتان المقبلتان ضد اليمن والإمارات، آمل، ومقتنع بأننا سنحقق هذا الهدف بالفعل في المباراة الأولى ونفوز على المنتخب اليمني ونتأهل بشكل رسمي.

ما طموحك مع منتخب البحرين في الفترة المقبلة؟

طموحاتي مع منتخب البحرين في الفترة المقبلة هي أن نظهر لشعب البحرين أننا جاهزون لمهمة أكبر، وبدعمهم وتشجيعهم جميعاً، مباراة بمباراة، وانتصارًا بانتصار، سنحقق الفوز.

تحقيق هدفنا وحلمنا هو محاولة التأهل لبطولة كأس العالم 2026 وبهذا نجعل مملكة البحرين تفتخر بنا.

ما توقعاتك لمباراة الإمارات خاصة أنهم في الصدارة برصيد 12 نقطة ومدى جاهزية المنتخب البحريني؟

المباراة مع الإمارات ستكون صعبة ومهمة للغاية، ولكنني متأكد من أنها ستكون ممتعة للمشاهدين، لأننا والإمارات سنلعب من أجل الفوز والتأهل كمتصدر للمجموعة.

ما رأيك في ما يقدمه المنتخب الإماراتي في الفترة الأخيرة؟

أعتقد أن المنتخب الإمارتي قام بعمل ممتاز في التصفيات ويستحقون صدارة المجموعة، لديهم منتخب جيد جداً يضم الكثير من اللاعبين الشباب الذين سيبدعون في المستقبل.

الإمارات منتخب وطني قوي وجاهز لتحقيق نتائج رائعة، وهو ما أتمناه لهم بالتأكيد، لكني أريد أن أقول أيضًا إن المباراة الأخيرة في المجموعة بين الإمارات والبحرين ستكون مثيرة حتى النهاية، لأننا سنلعب من أجل الفوز.

كما إنني أريد أن أقدم التهنئة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي العين بفوزهم بدوري أبطال آسيا 2024.

ما تعليقك على مستوى الدوري السعودي والطفرة الأخيرة في مستوى كرة القدم هناك؟

مستوى الدوري السعودي هذا العام قوي للغاية، مع كل هؤلاء اللاعبين الأجانب بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد وصل إلى مستوى مقارب لـ أقوى الدوريات الأوروبية وأنا متأكد من أنه سيتحسن أكثر من عام لآخر.

ما رأيك في مستوى الهلال السعودي في الموسم المنقضي؟

الهلال فريق كبير وكان متفوقاً في الدوري السعودي هذا الموسم، وأعتقد أنهم سيواصلون التألق في المواسم التالية، ولكنني فوجئت بفشل الهلال في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إذ أتوجه بالتهاني الكبيرة إلى العين الاماراتي صاحب اللقب.

لقد كنت حاضرًا مع فريق الاتحاد السعودي في وقت سابق.. ما تعليقك على أداء الاتحاد والموسم السيئ الذي يمر به العميد؟

لا أستطيع التعليق على موسم الاتحاد السيئ بوجود أفضل اللاعبين، مثل: بنزيما وكانتي، لقد كان الأمر مخيباً للآمال لكل من يحب ويدعم الاتحاد، أنا أيضًا من أشد المعجبين بهم، ولن أنسى أبدًا كيف فزنا على سيونجام معًا في كوريا الجنوبية 5:0 وتوجنا بدوري أبطال آسيا.

أنا متأكد من أن الاتحاد نادٍ كبير، وأنهم سيجدون طريقة للخروج من هذا الموسم المخيب للآمال وسيكونون المرشح الرئيس مرة أخرى إلى جانب الهلال، للفوز بالبطولة الموسم المقبل.