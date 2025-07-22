مانشستر يونايتد يدعم أموريم لإنهاء أزمات "فريق القنابل"

سيترك مانشستر يونايتد ما يُعرف بـ"فرقة القنابل" خارج جولة الفريق في الولايات المتحدة، في خطوة جديدة تؤكد دعم الإدارة للمدرب البرتغالي روبن أموريم.

وسيبقى كل من أليخاندرو غارناشو، وجادون سانشو، وأنتوني، وتايريل مالاسيا في مجمّع تدريبات النادي في كارينغتون، بينما يسافر أموريم والفريق إلى شيكاغو، يوم الثلاثاء. أما النجم الخامس غير المرغوب فيه، ماركوس راشفورد، فقد غادر المعسكر بالفعل وتوجّه إلى برشلونة لإتمام صفقة إعارته إلى "كامب نو" حتى نهاية الموسم.

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ومنذ انطلاق فترة الإعداد قبل أسبوعين، تم إجبار اللاعبين الخمسة غير المرغوب فيهم، الذين أُطلق عليهم تسمية "فرقة القنابل"، على التدرب بعيدًا عن باقي الفريق، في ظل رغبة مانشستر يونايتد في التخلص منهم قبل إغلاق سوق الانتقالات في مطلع سبتمبر.

وفي السابق، كان مانشستر يونايتد يصطحب في جولاته لاعبين من المرجح رحيلهم قريبًا عن النادي، كما حدث مثلًا مع جادون سانشو، الذي شارك في جولة الولايات المتحدة الصيف الماضي رغم خلافه مع إريك تين هاغ، قبل أن ينضم إلى تشيلسي على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

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لكن روبن أموريم قرر أن هؤلاء اللاعبين لا يدخلون ضمن خططه، وقد دعمت إدارة النادي المدرب البرتغالي بقرار تركهم في مانشستر، في الوقت الذي تسعى فيه لإتمام صفقات تقترب قيمتها من 135 مليون جنيه إسترليني لضم ماتيوس كونيا وبرايان مبويمو قبل انطلاق الجولة.

ومع ذلك، فإن إعلان النادي الواضح عن خروجهم من الحسابات قد يكلّفه خسائر كبيرة في قيمة هؤلاء اللاعبين، الذين كانت تُقدّر قيمتهم السوقية مجتمعين بنحو 350 مليون جنيه إسترليني في ذروتهم

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راشفورد إلى برشلونة

وارتفع سعر ماركوس راشفورد في وقت سابق إلى ما يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه سيسمح له بالانضمام إلى برشلونة بشكل نهائي مقابل 30 إلى 40 مليون جنيه إسترليني في صيف العام المقبل، في حال نجحت فترة إعارته في كامب نو.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد وافق على تخفيض راتبه بنسبة 15% لتسهيل إتمام الصفقة، مع التزام برشلونة بدفع كامل أجره.

أما أليخاندرو غارناشو، فقد كانت تُقدَّر قيمته بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني عندما قدّم نابولي عرضًا لضمه في يناير الماضي، لكن مانشستر يونايتد أصبح مستعدًا لقبول عروض في حدود 40 مليون جنيه، بعد أن أبلغه المدرب أموريم بضرورة البحث عن نادٍ جديد هذا الصيف.

ويرغب غارناشو في البقاء داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك اهتمام من أندية تشيلسي وتوتنهام وأستون فيلا.

أنتوني

بينما يُعد أنتوني ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد انضمامه من أياكس مقابل 86 مليون جنيه إسترليني قبل ثلاث سنوات، تراجعت قيمته الحالية بشدة، ومن المرجح أن إدارة أولد ترافورد ستدرس عروضًا تقل عن 40 مليون جنيه إسترليني.

وقد قدّم الجناح البرازيلي أداءً جيدًا خلال فترة إعارته إلى ريال بيتيس الموسم الماضي، لكن النادي الإسباني متردد في دفع أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني أو راتب أسبوعي يتجاوز 50 ألف جنيه؛ ما يجعل خيار الإعارة مجددًا إلى إشبيلية احتمالًا قائمًا.

غادون سانشو

فيما انضم سانشو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بروسيا دورتموند في العام 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، يعاني النادي الآن في محاولة بيعه مقابل جزء بسيط من ذلك المبلغ، بعد أن فضّل تشيلسي دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه بدلًا من تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 25 مليون جنيه.

ومع دخول اللاعب في آخر 11 شهرًا من عقده، وكون راتبه الأسبوعي البالغ 275 ألف جنيه إسترليني يشكل عقبة كبيرة، قد يجد يونايتد صعوبة في بيعه هذا الصيف، وقد يضطر للنظر في خيار الإعارة مجددًا، خصوصًا في ظل اهتمام من يوفنتوس.

مالاسيا

أما مالاسيا، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من فينورد مقابل 14.7 مليون جنيه إسترليني كأول صفقة في عهد إريك تين هاغ، بات متاحًا أيضًا بعد عودته من فترة إعارة في آيندهوفن.

وبعد التعاقد مع ماتيوس كونيا وبرايان مبويمو، يأمل يونايتد في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، لكنه يواجه مشكلة منفصلة تتعلق براسموس هويلوند.

المهاجم الدنماركي كلف النادي 72 مليون جنيه إسترليني عند قدومه من أتالانتا قبل عامين، لكن قيمته السوقية الحالية تُقدّر بحوالي نصف ذلك المبلغ فقط.

رغم أن إنتر ميلان ونابولي أبديا اهتمامهما بإعادة راسموس هويلوند إلى الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة هذا الموسم، إلا أن الأمور لم تشهد أي تطورات ملموسة حتى الآن.

وسيقيم مانشستر يونايتد في شيكاغو خلال معظم فترة تواجده في الولايات المتحدة، حيث سيواجه بورنموث هناك، وذلك بين مباراتين أمام وست هام في نيوجيرسي، وإيفرتون في أتلانتا.