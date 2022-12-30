بيليه أم مارادونا؟ الجدل يستمر حول الأعظم في التاريخ

قبل ظهور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كان الجدل الدائر في كرة القدم حول من هو أعظم لاعب في التاريخ يتمحور حول لاعبين اثنين: بيليه ودييغو مارادونا.

واستمر هذا الجدل لسنوات في المدرجات والحانات ومحطات الإذاعة والتلفزيون.

وفاز البرازيلي بيليه، الهداف البارز الذي توفي عن عمر 82 عاما الليلة الماضية في ساو باولو، بكأس العالم ثلاث مرات في إنجاز فريد كلاعب في أعوام 1958 و1962 و1970 ووضع بلدة سانتوس الصغيرة على الخريطة قبل أن يغزو الولايات المتحدة مع فريق نيويورك كوزموس.