تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وجورجيا في كأس أوروبا 2024

يختتم المنتخبان البرتغالي والجورجي مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور الأول من كأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة.

وضمن رفاق النجم كريستيانو رونالدو التأهل للدور الثاني في صدارة المجموعة منذ الجولة الثانية، ما يعني أن المباراة ستكون "تحصيل حاصل" بالنسبة إليهم فيما سيكون منتخب جورجيا أمام فرصة لكتابة التاريخ في النهائيات وذلك بالتأهل إلى الدور الثاني في أول مشاركة قارية له.

وقبل مواجة ملعب "أرينا شالكه" في مدينة غيلسنكيرشن، يملك المنتخب البرتغالي 6 نقاط فيما حصلت جورجيا على نقطة واحدة قد تمنحها، في حال الفوز اليوم تأهلا تاريخيا للدور الثاني.