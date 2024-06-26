تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وجورجيا في كأس أوروبا 2024
يختتم المنتخبان البرتغالي والجورجي مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور الأول من كأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة.
وضمن رفاق النجم كريستيانو رونالدو التأهل للدور الثاني في صدارة المجموعة منذ الجولة الثانية، ما يعني أن المباراة ستكون "تحصيل حاصل" بالنسبة إليهم فيما سيكون منتخب جورجيا أمام فرصة لكتابة التاريخ في النهائيات وذلك بالتأهل إلى الدور الثاني في أول مشاركة قارية له.
وقبل مواجة ملعب "أرينا شالكه" في مدينة غيلسنكيرشن، يملك المنتخب البرتغالي 6 نقاط فيما حصلت جورجيا على نقطة واحدة قد تمنحها، في حال الفوز اليوم تأهلا تاريخيا للدور الثاني.
ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة بتشكيلة مغايرة تماما لما ظهر عليه في المواجهة الأخيرة أمام تركيا لكن القائد رونالدو سيكون من جديد أساسيا.
وأجرى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال تغييرات عديدة على تشكيلة فريقه حيث كان القائد كريستيانو رونالدو ولاعب الوسط جواو بالينيا والحارس ديوجو كوستا هم الوحيدون ضمن التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراتين السابقتين.
وفي ما يلي تشكيلة البرتغال:
ديوغو كوستا وأنطونيو سيلفا وغونسالو إيناسيو وديوغو دالوت وجواو بالينيا وجواو نيفيز وبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيساو وجواو فيلكس وكريستيانو رونالدو.
أما الفرنسي ويلي سانيول مدرب منتخب جورجيا فيعوّل على التشكيلة التالية:
جيورجي مامارداشفيلي وجورام كاشيا ولاشا دفالي ولوكا لوتشوشفيلي وجيورجي جفلسياني وأوتار كاكابادزي وجيورجي كوشوراشفيلي وجيورجي تسيتاشفيلي وأوتار كيتيشفيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكاوتادزي.
وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة البرتغال وجورجيا في كأس أوروبا 2024:
الدقيقة 1: انطلاقة المباراة والمنتخب البرتغالي ينفذ ركلة بداية اللقاء.
الدقيقة 2: منتخب جورجيا يبدأ المباراة بقوة. جورج ميكاوتادزه يرسل تمريرة عرضية إلى خفيتشا كفاراتسخيليا الذي يسدد من منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى للمرمى معلنا افتتاح النتيجة بشكل مبكر جدا. جورجيا تؤكد طموحاتها ونواياها منذ البداية.