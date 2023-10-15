باللون الأبيض.. الكشف عن القميص الثالث للأهلي المصري (صور)

الأهلى حصل على راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على الإسماعيلي، مساء الأحد الماضي، في الدوري المصري، ويستأنف تدريباته، اليوم الأحد، دون لاعبيه الدوليين في بداية الاستعداد لضربة البداية بالدوري الأفريقي.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).