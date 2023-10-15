باللون الأبيض.. الكشف عن القميص الثالث للأهلي المصري (صور)
كشفت شركة أديداس للملابس الرياضية عن القميص الثالث للنادي الأهلي، الذي سيرتديه لاعبو الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري 2023-2024.
وجاء القميص باللون الأبيض مع خطوط ذهبية على الأكتاف وتواجد اللون الأحمر الذي طالما اشتهر به الفريق المصري، ليصبح قميص الفريق للمرة الأولى بهذا اللون.
وكان الأهلي وأديداس أعلنا في وقت سابق وتحديدًا قبل بداية الموسم الجديد، عن القميص الأساسي للفريق والذي جاء باللون الأحمر، والقميص الثاني والذي جاء باللون الأسود.
ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم الـ18 من أكتوبر الجاري لمواجهة سيمبا يوم الـ20 من الشهر ذاته، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي، التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم.
الأهلى حصل على راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على الإسماعيلي، مساء الأحد الماضي، في الدوري المصري، ويستأنف تدريباته، اليوم الأحد، دون لاعبيه الدوليين في بداية الاستعداد لضربة البداية بالدوري الأفريقي.
وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).