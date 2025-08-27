من زيدان وبنزيما إلى أكليوش.. كيف حُرم منتخب الجزائر من نجوم وأساطير؟

كتبت فرنسا أكبر أمجادها الكروية على مر التاريخ بأقدام إفريقية، وصنعت أعظم انتصاراتها مستعينة باللاعبين المزدوجي الجنسية وخصوصا من الجزائر بعدما قاد الأسطورة زيدان منتخب الديكة إلى التتويج بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000.

وأعاد انضمام نجم نادي موناكو ماغنيس أكليوش رسميا لمنتخب فرنسا اليوم الأربعاء للمرة الأولى في مسيرته الجدل حول النجوم الذين حُرِموا من تعزيز صفوف المنتخب الجزائري واختاروا الدفاع عن ألوان فرنسا.

ووجه ديدييه ديشامب الدعوة لماغنيس أكليوش خلال القائمة التي أعلن عنها اليوم الأربعاء لخوض مباراتي أوكرانيا وإيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

حكاية من الماضي

جاءت دعوة نجم موناكو المولود في فرنسا عام 2002، من أب جزائري وأم فرنسية، بعد أسابيع قليلة من انقضاض ديدييه ديشامب على نجم آخر حامل للجنسية المزدوجة وهو ريان شرقي الذي عزز صفوف منتخب الديكة لأول مرة في يونيو الماضي خلال نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

أخبار ذات علاقة انتهاء الخلافات بين بنزيما ومبابي بعد لقاء ودي في معسكر منتخب فرنسا (صور وفيديو)

وشكل انضمام ريان شرقي، بعد جدل طويل ونزاع بين الفرنسيين والجزائريين ضربة أولى للمنتخب الجزائري الذي فشل في استقطاب عدة لاعبين ولكن شرقي وبعده ماغنيس أكليوش لم يكن حالة فريدة بل سبقته أسماء عدة دافعت عن فرنسا بأسماء عربية.

ويأتي زين الدين زيدان، النجم ذو الأصول القبائلية واحدا من أعظم الأساطير الذين حملوا الجنسية الجزائرية ولكنهم لم يحملوا قميص منتخب "الخضر".

وساهم زيدان في فوز فرنسا بكأس العالم 1998 للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على البرازيل في نهائي مشهود في ملعب باريس "سان دوني" يوم 12 يوليو 1998.

وبعد عامين من ذلك، قاد زيدان فرنسا لمجد أوروبي ثان في تاريخها بالتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2000 ليصبح أيقونة في الكرة الفرنسية.

أخبار ذات علاقة ديشامب يوجه ضربة ثانية لمنتخب الجزائر وينقض على نجم موناكو

وبعد سنوات من ذلك، عزز نجوم آخرون يحملون الجنسية الجزائرية صفوف فرنسا من بينهم لاعب أولمبيك مارسيليا كمال مريم، ونجم ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي حاليا كريم بنزيما، ولاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق سمير نصري.

كما كان نبيل فقير نجم نادي أولمبيك ليون وريال بيتيس السابق واحدا من النجوم الجزائريين الذين عززوا صفوف فرنسا بعد نزاع مطول حول تحديد جنسيته الدولية بين بلد المنشأ وبلد الأصل.

جيل جديد وضربة موجعة

واستمرت فرنسا في اسنتزاف "الطاقة الكروية الجزائرية" عندما نجحت في إغراء عدة نجوم آخرهم ماغنيس أكليوش لاعب موناكو، وأحد مواهب الدوري الفرنسي الجدد الذين تتابعهم أكبر الأندية في أوروبا.

أخبار ذات علاقة هدف وتمريرتان حاسمتان..أداء مذهل لريان شرقي في أول ظهور مع فرنسا (فيديو)

وأثار أكليوش جدلا واسعا منذ أشهر قليلة بعد دخول الاتحاد الجزائري على الخط لإقناعه بالدفاع عن منتخب بلده الأم ولكنه رفض اللعب مع رفاق رياض محرز واختار النسج على منوال ريان شرقي نجم المان سيتي.

وفي يونيو الماضي، حسم ديدييه ديشامب الجدل وأعلن رسميا انضمام شرقي (22 عاما) لصفوف فرنسا بعد أن كان لعب بالفعل مع منتخبات الشبان وفاز بالميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي الفرنسي في أولمبياد باريس 2024.

وخاض شرقي حتى الآن 3 مباريات مع منتخب فرنسا أحرز فيها هدفا بجانب تمريرة حاسمة كما سيكون ضمن تشكيلة رفاق كيليان مبابي في التوقف الدولي المقبل (4 ـ 11 سبتمبر 2025).

ويشار إلى أن النجم الجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد السعودي سبق أن لعب مع منتخب فرنسا الأول قبل أن يغير جنسيته الدولية في 2024 وينضم رسميا لمنتخب الجزائر.