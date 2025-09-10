الترجي والإفريقي في خطر.. 4 أحداث لافتة في عودة نشاط الدوري التونسي للمحترفين

يستأنف الدوري التونسي للمحترفين غدا الخميس منافساته عندما تدور 3 مباريات ضمن الدفعة الأولى من الجولة الخامسة التي تجري على ثلاث دفعات لتنتهي يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري.

وتتصدر مباراة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي يوم الأحد في ختام منافسات الجولة الخامسة قمة المباريات وذلك على ملعب رادس الأولمبي حيث سيكون الفريق الأحمر والأبيض مطالبا بالفوز على أرضه وأمام جماهيره.

وبدوره، يخوض الترجي مباراة لا تبدو سهلة بالمرة أمام مضيفه الملعب التونسي في مواجهة ستعيد للأذهان المباراة نهائي كأس السوبر يوم 3 أغسطس الماضي والتي شهدت أداء تحكيميا صاخبا للحكم حسام بولعراس.

على وقع التأهل للمونديال

تتزامن عودة الدوري التونسي للمحترفين للنشاط بعد راحة لمدة أكثر من أسبوعين خصصت للتوقف الدولي، مع 4 أحداث لافتة ستلقي بظلالها بالتأكيد على منافسات الجولة الخامسة.

وتدور مباريات الجولة الخامسة بداية من الغد الخميس على وقع تأهل منتخب تونس لكأس العالم 2026، وهو ما سيلقي بظلاله على عدة أندية ساهم لاعبوها في العودة يوم الاثنين الماضي بالتأهل من غينيا الاستوائية.

وفات تونس على غينيا الاستوائية في مالابو (1 ـ 0) بهدف محمد علي بن رمضان وتمريرة فراس شواط لاعب الإفريقي الذي سيكون في مواجهة أمام فريقه الأم الصفاقسي يوم الأحد.

وفضلا عن ذلك، سيكون أيمن دحمان، رجل مباراة تونس وغينيا الاستوائية، وقائد النادي الصفاقسي في مهمة صعبة ضد هجوم الإفريقي من أجل تحقيق الفوز الثاني للفريق الذي بدأ الموسم بشكل كارثي.

وسيكون لاعبو الترجي الدوليون بدورهم منتشين بالتأهل للنهائيات وذلك عندما يواجهون الملعب التونسي الذي يحلم لاعبوه بتقديم موسم لافت من أجل ضمان مكان في قائمة نسور قرطاج في كأس العالم 2026 بعد أشهر قليلة.

تقنية الفيديو للمرة الأولى

وتسجل منافسات الجولة الخامسة من الدوري اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى هذا الموسم بعد جدل صاخب حول أخطاء الحكام في الجولات الأربع الأولى والأحداث التي شهدتها بعض المباريات نتيجة الاحتجاجات على أداء التحكيم.

وتدور 3 مباريات غدا الخميس، تجمع الأولى بين مستقبل سليمان والأولمبي الباجي والثانية بين شبيبة القيروان ومستقبل المرسى أما الثالثة فيستقبل فيها نجم المتلوي فريق شبيبة العمران.

وتدور المباريات الثماني بتقنية الفيديو المساعد VAR وهي التقنية التي تعذر الاعتماد عليها طيلة الجولات الأربع الأولى لأسباب تعاقدية ومالية مع الشركة المسؤولة عن إنتاج لقطات "الفار".

ويعتبر الكثير من الملاحظين أن اعتماد الـVAR سيخفف من وطأة الاحتجاجات والصخب الجماهيري الذي رافق بعض المباريات السابقة وخصوصا مواجهة النادي البنزرتي والإفريقي التي توقفت بعد الاعتداء على الحكم.

حكم فضيحة السوبر من جديد

الجولة الخامسة تشهد حدثا لافت يتمثل في عودة الحكم المثير للجدل حسام بولعراس لإدارة المباريات من جديد بعد أقل من شهر ونصف الشهر من إيقافه في أعقاب أدائه المثير للصخب في مواجهة نهائي كأس السوبر بين الملعب التونسي والترجي.

وارتكب بولعراس فضيحة تحكيمية كبيرة في مباراة السوبر التي فاز بها الترجي (1 ـ0) وأحرز اللقب، وبعد النهائي، تمت دعوة بولعراس للمساءلة قبل الإعلان عن تجميد نشاطه لفترة غير محددة لكن مصادر قالت إن العقوبة ستصل لثلاثة أشهر مع شطبه من القائمة الدولية.

وبعد أقل من نصف مدة العقوبة، عفت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم عن بولعراس بشكل سري وغير معلن ومفاجئ ليتم تعيينه في مباراة يوم السبت بين اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي.

وأبدت بعض الأوساط الكروية مخاوفها من أن تفشل عودة حسام بولعراس إلى المباريات وهو الذي لا يزال تحت وطأة أحداث نهائي السوبر.

الترجي والإفريقي في "خطر"

تتضمن منافسات الدوري قمة كبيرة بين الملعب التونسي والترجي في مواجهة هي الخامسة بين الفريقين في أقل من عام واحد.

وأثارت جل المباريات الأخيرة بين الفريقين الجارين، في العاصمة تونس، جدلا واسعا وانتهت على وقع الاحتجاجات والأحداث المثيرة.

الترجي سيعود إلى ملعب "باردو" معقل نادي الملعب التونسي، وذلك بقيادة مدربه ماهر الكنزاري ، المدرب السابق للأخير والذي لا يزال يذكر واقعة المشادة العنيفة مع رئيس الملعب التونسي محمد محجوب.

ومن جهته، سيكون النادي الإفريقي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي أمام "خطر" حقيقي عندما يواجه انتفاضة "مرتقبة" من الصفاقسي الذي تعود على فرض ألوانه في ملعب رادس.

يشار إلى أن التلفزة التونسية بقناتيها الوطنية 1 والوطنية 2 ستنقل كل المباريات الثماني من الجولة الخامسة وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدوري التونسي للمحترفين.

ويحتل ترجي جرجيس صدارة ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط متقدما بنقطة عن الإفريقي ونقطتين عن الترجي والملعب التونسي صاحبي المركز الثالث.