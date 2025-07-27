غضب عارم بين أندية مرحلة التتويج بعد عقوبات الأهلي بنغازي الكارثية

أشعلت قرارات لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم غضبًا واسعًا في أوساط أندية سداسي التتويج، بعدما صدرت سلسلة عقوبات وصفت بـ"الكارثية" بحق نادي الأهلي بنغازي، عقب انسحابه من مواجهة الأهلي طرابلس في افتتاح منافسات البطولة المقامة بمدينة ميلانو الإيطالية.

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قمة نارية تُفجّر أولى أزمات سداسي التتويج

مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي أطلقت الشرارة الأولى للأزمة، بعدما خاض الفريقان لقاء الجولة الأولى ضمن مرحلة التتويج بدوري المحترفين الليبي لموسم 2024-2025.

وتوقفت المواجهة بشكل مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن رفض لاعبو الأهلي بنغازي وأفراد الجهاز الفني استكمال اللقاء، عقب طرد المدرب ناصر الحضيري بسبب "حركة لا أخلاقية" بحسب ما دون الحكم في تقريره.

وعلى الرغم من محاولات إعادة الأمور إلى مجراها، وإقناع الفريق بالعودة للملعب، أعلن الحكم الإيطالي وقف المباراة، منهياً الشوط الأول قبل إكمال دقائقه.

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احتجاجات واتهامات بتعطّل تقنية الفيديو

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تفوقًا واضحًا للأهلي طرابلس الذي سجل هدفين في أقل من نصف ساعة، قبل أن تتصاعد احتجاجات الأهلي بنغازي على قرارات التحكيم، مطالبين بالعودة لتقنية الفيديو المساعد في عدة حالات، وهو ما رفضه الحكم.

واعتبر مسؤولو الأهلي بنغازي أن الحكام استخدموا "ذريعة تعطل تقنية الفار" لتجنب مراجعة القرارات، مؤكدين أن التقنية لم تكن مفعّلة من الأساس، وهو ما أدى إلى احتقان في أرض الملعب.

وبعد رفض الفريق العودة للشوط الثاني، وثّق الحكم انسحاب الأهلي بنغازي رسميًا، لتُحتسب النتيجة 2-0 لمصلحة الأهلي طرابلس.

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عقوبات قاسية من لجنة المسابقات

في أعقاب الأحداث، أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قراراتها بشأن الجولة الأولى، واعتبرت فريق الأهلي بنغازي خاسرًا بنتيجة 2-0، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده في الموسم الرياضي المقبل.

كما فرضت اللجنة غرامة مالية على النادي بقيمة 20 ألف دينار، استنادًا إلى الفقرة السابعة من المادة 57 والمادة 62 من لائحة الجزاءات.

وأصدرت اللجنة عقوبات إضافية، شملت تغريم النادي مبلغ 1500 دينار وفقًا للمادة 51 الفقرة 1، إلى جانب وقف المدرب ناصر الحضيري مباراة واحدة وتغريمه 300 دينار بموجب المادة 38 الفقرة 4.

ومن بين القرارات المثيرة، وقف اللاعب مراد أبو بكر محمد الوحيشي من الأهلي بنغازي لمدة ستة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، استنادًا إلى المادة 25 الفقرة 1 من لائحة الجزاءات.

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غضب بين الأندية والجماهير

عقوبات الاتحاد لم تمر مرور الكرام. أندية سداسي التتويج أبدت غضبها الشديد مما اعتبرته "قرارات غير مفهومة"، خاصة فيما يتعلق بخصم ثلاث نقاط من الأهلي بنغازي ولكن في الموسم المقبل، وليس في النسخة الحالية من البطولة.

مصادر كشفت أن حالة من الاستياء تسود الأوساط الإدارية والجماهيرية، وسط اتهامات بغياب العدالة والتدرج في العقوبات، فكيف يتم خصم نقاط من فريق ولكن تؤجل للموسم المقبل.

واعتبر كثيرون أن تلك العقوبات ستؤثر في نزاهة المنافسة.