عائلة شوماخر تخطط لمقاضاة مجلة نشرت مقابلة معه عبر الذكاء الاصطناعي
تخطط عائلة مايكل شوماخر لاتخاذ إجراء قانوني ضد مجلة أسبوعية ألمانية بسبب "مقابلة" مع الحائز على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأشار متحدث باسم عائلة شوماخر، طلبته رويترز للتعليق الليلة الماضية، إلى تقارير منشورة عن إجراءات قانونية.
ولم يظهر سائق فيراري الرائع في العلن منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس إثر حادث تزلج في عطلة عائلية في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وتحافظ العائلة على خصوصيته منذ ذلك الحين، مع اقتصار مقابلته على المقربين ومعلومات محدودة عن حالته.
ونشرت النسخة الأخيرة من مجلة دي أكتويل على غلافها الأمامي صورة لشوماخر مبتسمًا وتحتها عنوان "مايكل شوماخر، المقابلة الأولى".
وأضاف العنوان "بدا الأمر وكأنه حقيقي بشكل خادع".
وفي الداخل، اتضح أن الاقتباسات المفترضة قد تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقالت زوجته كورينا شوماخر في فيلم وثائقي على منصة نتفليكس عام 2021 "نعيش معًا في المنزل. يخضع للعلاج. نبذل قصارى جهدنا لجعل مايكل أفضل وللتأكد من أنه مرتاح، ولجعله يشعر ببساطة بعائلتنا.
"نحن نحاول الاستمرار كعائلة بالطريقة التي أحبها مايكل وما زال. ونحن نواصل حياتنا.
"الخصوصية يجب أن تكون مصانة، كما قال دائمًا. من المهم للغاية بالنسبة لي أن يستمر في الاستمتاع بحياته الخاصة قدر الإمكان. لقد قام مايكل دائمًا بحمايتنا والآن نحن نحميه".
وأصبح ميك نجل شوماخر سائقًا احتياطيًّا في فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لفورمولا 1 بعد أن فقد مقعده في هاس نهاية الموسم الماضي.