عائلة شوماخر تخطط لمقاضاة مجلة نشرت مقابلة معه عبر الذكاء الاصطناعي

وتحافظ العائلة على خصوصيته منذ ذلك الحين، مع اقتصار مقابلته على المقربين ومعلومات محدودة عن حالته.

ونشرت النسخة الأخيرة من مجلة دي أكتويل على غلافها الأمامي صورة لشوماخر مبتسمًا وتحتها عنوان "مايكل شوماخر، المقابلة الأولى".

وأضاف العنوان "بدا الأمر وكأنه حقيقي بشكل خادع".

وفي الداخل، اتضح أن الاقتباسات المفترضة قد تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي.