الزمالك: لا توجد نية للتعاقد مع مدرب أجنبي.. معتمد جمال باقٍ في منصبه (فيديو)

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري المصري أمام زد.

ويتولّى معتمد جمال منصب لمدير الفني للفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية: "مجلس الإدارة استقر على استمرار معتمد جمال المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي قرر دعم معتمد جمال في قيادة الفريق، بعد المستوى الذي ظهر به الفريق مؤخرًا".

وتابع: "لا يوجد أي تفكير، حاليًا، في التعاقد مع مدرب أجنبي بشكل نهائي.. معتمد جمال مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

واختتم: " لدينا تركيز في الوقت الحالي على عدد من الملفات نرغب بحسمها".