تغطية مباشرة.. مباراة ليفربول ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي | إرم نيوز

يخوض ليفربول ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد ضد برينتفورد.
يحتضن ملعب آنفيلد روود مباراة ليفربول ضد برينتفورد لحساب الجولة الثانية من البريميرليغ لموسم 2024-2025.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
تشكيل ليفربول
تشكيل برينتفورد
انطلاق اللقاء
الدقيقة 3: بداية سريعة من جانب برينتفورد وخطأ ضد ماك أليستر
الدقيقة 12: محاولة ضائعة من جانب برينتفورد عن طريق لويس بوتر
الدقيقة 13: لويس دياز يحرز هدف التقدم لصالح ليفربول
الدقيقة 21: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها تعلو العارضة
الدقيقة 29: محاولة من أرنولد بعيدا عن مرمى برينتفورد