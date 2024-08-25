تغطية مباشرة.. مباراة ليفربول ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي | إرم نيوز

يخوض ليفربول ثاني مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد ضد برينتفورد.

يحتضن ملعب آنفيلد روود مباراة ليفربول ضد برينتفورد لحساب الجولة الثانية من البريميرليغ لموسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ليفربول ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي خلال السطور القادمة:

تشكيل ليفربول

تشكيل برينتفورد

انطلاق اللقاء

الدقيقة 3: بداية سريعة من جانب برينتفورد وخطأ ضد ماك أليستر

الدقيقة 12: محاولة ضائعة من جانب برينتفورد عن طريق لويس بوتر

الدقيقة 13: لويس دياز يحرز هدف التقدم لصالح ليفربول

الدقيقة 21: تسديدة قوية من محمد صلاح ولكنها تعلو العارضة

الدقيقة 29: محاولة من أرنولد بعيدا عن مرمى برينتفورد