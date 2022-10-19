الأهلي يفتتح مبارياته بالدوري المصري بفوز صعب على الإسماعيلي

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، نال الأهلي الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسمين الماضيين، أول ثلاث نقاط في مشواره هذا الموسم بالمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا.

وانطلقت الجولة الأولى، أمس الثلاثاء، بفوز قاتل للاتحاد السكندري على أسوان بنتيجة 1-0 وتعادل البنك الأهلي مع ضيفه فاركو بنتيجة 1-1 وفوز عريض لصالح سيراميكا كليوباترا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0.

بيراميدز يفقد أول نقطتين بالتعادل مع إنبي

وفقد بيراميدز أول نقطتين في افتتاح مشوار المنافسة على اللقب بعد أن سمح لمضيفه إنبي بالتعادل 1-1 اليوم.

منح مصطفى فتحي فريقه بيراميدز التقدم في الدقيقة 20 بعد تمريرة من فخر الدين بن يوسف الذي أرسل الكرة بلمسة واحدة بكعب القدم لفتحي الذي انفرد بالحارس عبد العزيز البلعوطي وسدد الكرة داخل الشباك.

وأدرك التونسي رفيق كابو التعادل لإنبي في الدقيقة 58 بعد أن استغل خطأ من المدافع محمد حمدي في تمرير الكرة للحارس أحمد الشناوي ليراوغ كابو الحارس ويسدد في المرمى بسهولة.

وسيطر بيراميدز على الشوط الاول وكان الأكثر هجوما والاخطر على مرمى إنبي الذي حاول حاول استغلال الهجمات المرتدة ولكن دون خطورة على مرمى الحارس أحمد الشناوي.

وكاد فتحي أن يضيف هدفا ثانيا لبيراميدز في الدقيقة 55 بعد أن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وحاول البلعوطي حارس إنبي التصدي لها قبل أن ترتد من القائم الأيمن ليمسك بها الحارس.

وشدد بيراميدز من هجماته في آخر 20 دقيقة من المباراة على أمل العودة للتقدم مرة أخرى لتنتهي المباراة بالتعادل.

ونال بيراميدز وإنبي نقطة واحدة لكل منهما.