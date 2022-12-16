أول ظهور بعد كأس العالم.. كريسيانو رونالدو يغادر مقر ريال مدريد مبتسما (فيديو)

وسمح ريال مدريد لهدافه التاريخي بالتدريب في "فالديبيباس"، لأن رونالدو بلا ناد حاليا، بعد رحيله بالتراضي عن مانشسيتر يونايتد.

ورونالدو الذي سيتم 38 عاما في فبراير المقبل لعب لريال مدريد 9 مواسم وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 450 هدفا وقد نال معه كل الألقاب الممكنة بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها 3 متتالية، ولقبين في الدوري الإسباني.