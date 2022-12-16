أول ظهور بعد كأس العالم.. كريسيانو رونالدو يغادر مقر ريال مدريد مبتسما (فيديو)
ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ8 في كأس العالم 2022 في قطر.
وانتشر مقطع فيديو لرونالدو يقود سيارته ويغادر "فالديبيباس"، مدينة ريال مدريد الرياضية، اليوم الخميس، حيث نادى عليه أحد المشجعين، في حين بدأن أن رونالدو كان مبتسما.
وسمح ريال مدريد لهدافه التاريخي بالتدريب في "فالديبيباس"، لأن رونالدو بلا ناد حاليا، بعد رحيله بالتراضي عن مانشسيتر يونايتد.
ورونالدو الذي سيتم 38 عاما في فبراير المقبل لعب لريال مدريد 9 مواسم وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 450 هدفا وقد نال معه كل الألقاب الممكنة بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينها 3 متتالية، ولقبين في الدوري الإسباني.
وخرج رونالدو مع منتخب البرتغال من دور الـ8 بالخسارة أمام منتخب المغرب الذي ودع من نصف النهائي.
وفي وقت سابق اليوم الخميس كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن تشيلسي يفكر في ضم كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.
وقالت الصحيفة، إن رونالدو سيكون خيار تشيلسي لتدعيم خط الهجوم بعد تعرض المهاجم أرماندو بروخا للإصابة أمام أستون فيلا.
وسجل رونالدو 24 هدفًا مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، وألمح رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لن يستمر في تمثيل البرتغال بعد كأس العالم 2022، ولكن يُتداول أن المهاجم ليست لديه خطط فورية للاعتزال دوليًا.