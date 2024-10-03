"عندهم مشكلة كبيرة".. رد ناري من أحمد بلال على لاعبي الزمالك

رد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي الأسبق، على لاعبي الزمالك والذين أرجعوا فوزهم ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الفريق الأحمر، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا بالسعودية، يوم الجمعة الماضي، إلى تصريحاته الساخرة التي أطلقها قبل أيام من اللقاء.

وكان بلال خرج في تصريحات اعتبرها البعض ساخرة قبل اللقاء ليطالب الزمالك بعدم السفر لمواجهة الأهلي؛ لأنه بالتأكيد سيخسر اللقاء، ليؤكد عدد من لاعبي الزمالك أن ما قاله اللاعب كان حافزا كبيرا لهم، وتم إعداد فيديو بهذه التصريحات، وشاهدها اللاعبون لحثهم على الفوز وهو ما تحقق في نهاية الأمر.

وحقق الزمالك، الفوز على الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

أخبار ذات علاقة رسالة نارية من شيكابالا وغوميز إلى أحمد بلال

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية: "تم اجتزاء تصريحاتي، لأنني في البداية قلت إن الزمالك ناد كبير ومحترم، وتعاقد مع صفقات جيدة، وحال مشاركتهم ستكون الأمور مختلفة، أما إذا كان الأداء الذي شاهدته أمام الشرطة الكيني هو نفسه أمام الأهلي، فسيكون الأمر صعبًا قلت إنه لو استطاع جوزيه غوميز تحفيز اللاعبين وتطويرهم نفسيًّا ومعنويًّا، سيكون الزمالك أفضل، هذه كانت تصريحاتي عن القمة، لم أقل إن على الزمالك ألّا يسافر إلى السعودية، ولا أستطيع أن أقول شيئًا مثل ذلك".

وأضاف: "كلما يقابلني أحد من جماهير الزمالك، يقول إننا سافرنا إلى السعودية، وكسبنا كأس السوبر. وإذا كانت تصريحاتي هي من أعطت الزمالك المعنويات والحافز، فنادي الزمالك إذًا عنده مشكلة كبيرة جدًّا".

وتابع: "هل تصريحاتي هي من جعلت اللاعبين والجهاز الفني والإداري ورئيس النادي يكون لديهم دوافع للمكسب؟ هل لن يكون لدى الزمالك دوافع يخلقها اللاعبون لكي يفوزوا بالمباراة إلا بتصريحاتي؟ هذا أمر في منتهى الصعوبة، إذًا في الدوري المصري، لن تقدر على الفوز إلا بعد أن أطلق تصريحًا ضد الزمالك قبل كل مباراة".

وبسؤاله هل لو عاد به الزمن لأسبوعين مَضيا، هل كان سيقول التصريح ذاته؟ أجاب: "بعد أن شاهدت الزمالك يلعب بهذه الطريقة، لم أكن سأقوله، وواضح أن كلامي أخذ بشكل كبير وتم البناء عليه في فيديو، عبد الواحد السيد، مدير الكرة، شاطر أنه فعل ذلك، وقدر أن يأخذ التصريحات، ويحفز بها اللاعبين ليؤدوا الأداء القتالي أمام الأهلي".

وشدد: "الزمالك يستحق المكسب على الأداء القتالي والرجولي في المباراة، كما أن مارسيل كولر، مدرب الأهلي، ارتكب أخطاء جسيمة في المباراة، كنت أتوقع أن يكون لدى الأبيض انتفاضة، لكن لم أتوقع أن يكون مستوى الأهلي بهذا الشكل، ولم يقنعني أداء لاعبي الأهلي في الملعب، الـ11 لاعبًا في الأهلي، حتى البدلاء الذين شاركوا في المباراة، لم يقدموا الأداء المطلوب منهم في اللقاء، أنا لست مسؤولًا في النادي الأهلي لكي يكون تصريحي مؤثرًا بالنسبة للاعبين".

واختتم: "ليست تصريحاتي هي سبب تأخير كولر في التبديلات، وليست تصريحاتي بعد أن سجل الأهلي الهدف، وكان متسيدًا المباراة، وكان من الممكن أن تكون هناك قاضية أخرى للأهلي، إنه يلعب بنفس الأداء والطريقة، ولا يغير الطريقة لست أنا من أثر في مدرب الأهلي، ولكن غوميز قرأ تكتيك نظيره في الأهلي بشكل جيد جدًّا، وأخذ المبادرة طوال دقائق اللقاء".