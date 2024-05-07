خسارة ثقيلة لمانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

تعرض مانشستر يونايتد لخسارة ثقيلة بنتيجة 0/4 أمام كريستال بالاس، الإثنين، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز..

وعلى ملعب سيلهرست بارك تقدم ميكايل أوليس لكريستال بالاس في الدقيقة 12، وأضاف جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول على تقدم الفريق المضيف 2/0.

وعزز تيريك ميتشل تقدم كريستال بالاس بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يسجل ميكايل أوليس الهدف الثاني له والرابع لكريستال بالاس في الدقيقة 66.

وجمدت الخسارة رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة من 35 مباراة في المركز الثامن، في حين يملك كريستال بالاس 43 نقطة من 36 مباراة في المركز الـ14.