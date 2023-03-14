فضيحة رشوة الحكام.. تداعيات تحويل "قضية برشلونة" إلى محكمة مكافحة الفساد

ووفقا لصحيفة "الباييس"، فإن الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام في برشلونة والتي فتحت فيها محكمة التحقيق في عاصمة إقليم كتالونيا رقم 1 إجراءات بالفعل يمكن أن تشكل جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية في المجال الرياضي، مع استمرار جريمة الإدارة غير العادلة أو استمرار جريمة التملك غير المشروع، وكذلك استمرار جريمة تزوير مستند تجاري.

ومن الآن فصاعدا، سيكون مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد هو من يقود التحقيق في القضية وذلك وفقا لقرار المدعي العام؛ بناء على الأهمية التي يوليها للقضية التي يتم فيها التحقيق في دفع مبلغ 1.7 مليون يورو من نادي برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريغيز نيغريرا نائب رئيس لجنة التحكيم السابق.

ويتعين على القاضية سيلفيا لوبيز ميخياس، التي تعمل كقاضٍ لمحكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، أن تقرر في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت ستقبل أو لا تقبل الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام في برشلونة الموجهة ضد نائب رئيس لجنة التحكيم السابق والرؤساء السابقين لبرشلونة: ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، والمديرين التنفيذيين السابقين للنادي: أوسكار غراو، وألبرت سولير، وذلك في الفترة التي ارتكبت فيه جرائم الفساد بين الأفراد والإدارة غير العادلة، وتزوير المستندات التجارية بسبب يُنسب استخدام الفواتير لخدمات لم يتم تقديمها بالفعل.